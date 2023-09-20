高雄市軌道建設檢討與因應 學者、議員提醒財政問題

高雄市積極建設高捷黃線、輕軌、紅線岡山路竹延伸、小港林園線等四大軌道建設，總經費高達2562億元，高市府需自籌1142億元，高市議會今開「高雄市軌道建設檢討與因應公聽會」。有學者認為，高市府在開發軌道建設時，也應思考多元增加收益，否則單靠票價收入，財政恐被拖垮；高市府則指，不僅未來軌道建設會進行站體聯合開發，既有紅橘線舊站也一併招商，以增加收益。

國民黨籍議員黃柏霖、李雅芬今在市議會開公聽會，黃柏霖指監察院近日完成高市府年度決算審核報告，指高雄市上述軌道建設，會加重財政負擔，瀕臨債務預警，已函請高市府檢討改善，高市府蓋捷運．輕軌大眾運輸之餘，也要思考增加負債。

義守大學財務金融管理系教授李建興與高雄科技大學運籌管理系副教授陳彥銘均以今年底即將路網成圓的高雄輕軌提出警訊，指此建設投資金額5000多億元，若未能有運輸功效，有可能成為高價的蚊子館。

陳彥銘並指，高雄人習慣以機車代步，到公園跳土風舞，也把機車直接騎進公園，一步路也不想走，時速僅30公里的輕軌，是否能與機動性極佳的機車競爭，需要高市府更多的配套方案。

屏東大學教育行政研究所副教授李銘義也指，即使是運量高的北捷本業每年仍賠13億元，很多收入是來自車站廣告、站內租金，高市府拓展軌道建設時也應有經營的觀念，像高捷美麗島站是地標，但站內店家數不多，商業功能差，自然人潮少，也無法帶動運輸量。

高市捷運局副局長吳嘉昌表示，已通車的紅橘線之前沒有聯合開發概念，這些年則在已開發的市議會站等招商，補做聯合開發，興建中的軌道建設，將採一併興建一併招商的模式，以多角化經營角度，挹助高捷收益。

李雅芬議員指，市民都期待有捷運等軌道建設，但希望高市府也要注意開源節流，不要最後淪落以賣地方式，以籌措財源。