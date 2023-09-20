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半島歌謠季風光和國際接軌 民謠宗師陳達故居卻一片荒涼

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
遊客參訪恆春民謠宗師陳達位於恆春鎮大光里故居，感嘆一片荒涼，一脈相承的民謠傳藝師功不可沒，傳奇一生卻被淡忘。記者潘欣中／攝影
遊客參訪恆春民謠宗師陳達位於恆春鎮大光里故居，感嘆一片荒涼，一脈相承的民謠傳藝師功不可沒，傳奇一生卻被淡忘。記者潘欣中／攝影

5年前由恆春民謠季轉型的半島歌謠祭，深耕多年後，今年升級為和國際接軌的半島世界歌謠祭，將於下月熱鬧登場；有遊客參訪民謠宗師陳達故居時，感嘆一片荒涼，民謠傳藝師功不可沒，傳奇一生卻被淡忘，不勝唏噓；縣文化處說，故居撥款整修後由地方認養為景點，明年初開幕的恆春文化中心，將完整呈現包括陳達在內的「國寶級」民謠傳藝師聲音和影像。

半島歌謠祭是以傳統恆春民謠為基底，融合世界音樂、戲劇、舞蹈、講座的民謠音樂嘉年華，今年轉型的  半島世界歌謠祭 ，以「跨時空作伙搖擺」概念出發，展現將半島歌謠從在地發揚到「世界」的理念，將月琴化為一條時光隧道，用聲音串起半島的回憶與故事、搖擺爵士樂的改編，像萬花筒般地變化多端，邀請多組國外演出團隊共演，定下月18至22日登場，恆春民謠全國大賽也開始報名。

在半島歌謠祭風光走向國際之際，遊客吳穎如日前參訪位於恆春鎮大光里的陳達故居時，看到不到10坪大的故居和庭院，門前設有低圍欄和解說牌，卻看似無人管理，鄰居說平日也不見遊客，感嘆被音樂家許常惠發現、譽為「未經人工改造的遊吟詩人」的陳達，是恆春民謠音樂發展史上重要人物之一，但過世43年了，故居一片荒涼，傳奇一生漸被淡忘，讓人不勝唏噓。

縣府文化處說，陳達故居屬私人財產，縣府撥款整修後，目前委由在地的大光社區發展協會認養，列入社區生態旅遊行程，縣府無管理權，如有遊客反映髒亂，會請社區維護整理；在民謠文化保存部分，明年初開幕的恆春文化中心，將完整呈現包括陳達和「國寶級」民謠傳藝師朱丁順、陳英、張日貴等人的聲音和影像，呈現當代恆春民謠大師最真實的一面，喚醒、保存和傳承的珍貴人文價值。

陳達出生恆春鎮大光里砂尾路，自20歲起自編自唱，日治時期在恆春嶄露頭角，光復後，60歲的陳達因眼疾，被人稱為「紅目達仔」，後因「民歌採集運動」及媒體報導竄紅，75歲因車禍過世，無子嗣。大光社區發展協會說，陳達過世後因無人管理，屋頂坍塌，縣府17年前耗資百萬整修，讓外界知道曾經住著1位生活艱困卻樂觀看待生命的走唱民謠歌手。

恆春民謠宗師陳達出生屏東恆春鎮大光里，大光國小在校園打造的陳達紀念塑像，栩栩如生。記者潘欣中／攝影
恆春民謠宗師陳達出生屏東恆春鎮大光里，大光國小在校園打造的陳達紀念塑像，栩栩如生。記者潘欣中／攝影

恆春 國寶

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