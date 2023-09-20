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影／郭台銘屏東連署點在潮州福安宮旁 民眾喊要改變

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影
郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘及其副手賴佩霞獲中央選舉委員會公布為2024年總統副總統被連署人，今起開放連署站點讓民眾連署、收件，屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室，今10點一到，潮州連署點出現一波人潮，有民眾從林邊趕來，支持郭台銘，期盼能改變。

郭台銘在屏東連署點選在潮州鎮福安宮旁，福安宮黃姓委員說，上周郭台銘到潮州福安宮參拜，當天所有委員幾乎都陪同，感受到郭台銘的誠意，也看見郭台銘要改變大環境的決心，當天郭辦就拜託能不能作為連署站，多數委員都同意，就協助設立連署點。

黃姓委員說，福安宮主神是土地公，土地公的精神是保護人民百姓，對郭董期待也是，用過去經營企業的努力與決心，來讓台灣能好好安居樂業，這個辦公室只是單純的設立連署點。

從林邊趕來簽名連署的林女說，郭台銘是政治素人，相信郭台銘可以改變，也比較有國際觀，希望兩岸和平，對於現在民進黨從高端，到進口雞蛋，民怨四起。

潮州鎮退休66歲張女說，今天跟一群朋友來連署，希望台灣可以改變，帶來新的經濟型態改變，現在失業很多，現在的一些政策不是我們所滿意，希望郭董帶動新的能量，帶動社會，年輕人找工作很辛苦，老人家看到年輕人辛苦也是於心不忍。

郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影
郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影
郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影
郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影
郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影
郭台銘在屏東縣的連署點在潮州鎮福安宮旁的一間辦公室。記者劉星君／攝影

郭台銘 屏東縣 郭董 2024總統選舉 2024選舉

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