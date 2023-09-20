六龜將設新行政中心 設計尊重天滿宮神社遺址景觀軸線

高雄市政府工務局表示，現有六龜區公所廳舍使用已超過47年，屋舍老舊破損有結構安全之虞，且使用空間嚴重不足，為提供六龜區民眾更舒適、安全的洽公環境，整合旁邊的戶政事務所與清潔隊，將拆除既有辦公廳舍，在原來地點新建聯合行政中心。工程費3億760萬元，預計114年完工。

六龜新行政中心除原有六龜區公所、戶政事務所與清潔隊單位進駐使用外，並提供里辦公室與設置區域避難收容空間。

工務局表示，六龜行政中心座落於「六龜之心」包括蝶園、竹徑、天滿宮祈福紀念廣場、田屋、洪稛源及福龜石梯眺望平台所串連的歷史軸線上，為尊重天滿宮神社遺址景觀軸線，在建築量體配置分為兩棟。地面層以透空門廊保留軸線方向人行動線，二層採空橋連接並利用透空格柵保留軸線上視覺穿越。

建物採曲面鋼構屋頂以呈現天際線變化，將建築物融入周圍山景。室內辦公空間除考量通風、採光及民眾洽公與服務動線設計外，更整合服務動線，讓辦公空間皆能面向山景開窗，讓戶外綠意引入室內空間。戶外開放空間將停車、景觀綠美化結合，藉由行政中心與近年新建衛生所建築圍塑出「埕」的空間，提供民眾可休憩或舉辦活動的好場地。

工務局新工處指出，新建六龜行政中心新建工程為地上4層鋼筋混凝土造辦公建築，由徐岩奇建築師事務所設計監造，鼎創營造公司與安鼎國際工程公司共同承攬，工程費3億760萬元，已於日前決標，將於近期開工，預計114年完工。

新工務表示，工程施工階段將導入BIM系統執行以減少工程介面衝突，並提升工程品質。完工後預計將取得銀級綠建築標章與合格級智慧建築標章，並配合國家最新淨零建築節能減碳政策申請建築能效評估，以達到建築能效1級為目標。新行政中心落成後，除提供六龜地區民眾更優質的洽公環境與服務空間外，將成為六龜之心旅遊打卡重要景點。