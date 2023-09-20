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影／吸菸罰單開日籍遊客做樣子? 高雄市衛生局說話了

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
PO文者質疑高市衛生局人員在左營高鐵站外查緝違規吸菸只挑國人開單。圖／翻攝自記者爆料網
PO文者質疑高市衛生局人員在左營高鐵站外查緝違規吸菸只挑國人開單。圖／翻攝自記者爆料網

有民眾在網路PO文，指本月15日他在左營高鐵站外，看到一名日籍旅客在吸菸，正在稽查的高市衛生局人員卻疑似不想開單，直到見其他民眾在錄影才開單，但事後他上前確認，發現日籍旅客勸導單上未填寫完整，質疑衛生局只是做樣子，不罰外國人，專挑國人開單，對此，衛生局表示，在禁菸區域吸菸，不論國籍與是否填寫資料完整，均一視同仁、開單告發。

PO文者並指，自己先前曾在左營高鐵站外吸菸，衛生局人員馬上上前拿了張勸導單要他簽名，強調這只是勸導，不一定會罰錢，他就放心簽名下去，事後卻接到2000元罰單，質疑衛生局根本是騙人簽名賺罰單業績。

PO文者稱令他不平的是，本月15日他在左營高鐵站外，又看到高市衛生局人員與警方在聯合查緝違規吸菸者，一名日籍旅客在抽菸，衛生局的人未上前開罰，直到見有民眾在錄影，才上前像是對日籍旅客開單，但事後他上前一看，發現日籍旅客的勸導單上，填寫並不完整，質疑對日本人開單只是「做個樣子」，罰單只會針對台灣人開，只欺負台灣人。

對此，高市衛生局表示，該局人員執行菸害防制稽查均全程錄影，發現違規吸菸者即會取締，現場會請行為人出示證件或護照，填寫菸害防制法違規紀錄稽查表，由警員協助查驗身分，說明違規事由、違反法條及罰則，一式三聯，請行為人簽名後提供副本一份供參。

高市衛生局指，不管違規行為人簽名或拒簽，後續該局都會依事實及菸害防制法規定裁處2千元至1萬元罰鍰。若違規者是外籍人士，衛生局會函文內政部移民署查詢其在台居留地址，依據行政罰法第6條規定，不分國籍只要違反規定均會取締開罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

PO文者質疑日籍旅客被開的勸導單，多處資料未填，罰單根本不會成立。圖／翻攝自記者爆料網
PO文者質疑日籍旅客被開的勸導單，多處資料未填，罰單根本不會成立。圖／翻攝自記者爆料網
PO文者質疑高市衛生局人員在左營高鐵站外查緝違規吸菸只挑國人開單。圖／翻攝自記者爆料網
PO文者質疑高市衛生局人員在左營高鐵站外查緝違規吸菸只挑國人開單。圖／翻攝自記者爆料網

衛生局 罰單 國籍 禁菸

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