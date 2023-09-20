影／吸菸罰單開日籍遊客做樣子? 高雄市衛生局說話了

有民眾在網路PO文，指本月15日他在左營高鐵站外，看到一名日籍旅客在吸菸，正在稽查的高市衛生局人員卻疑似不想開單，直到見其他民眾在錄影才開單，但事後他上前確認，發現日籍旅客勸導單上未填寫完整，質疑衛生局只是做樣子，不罰外國人，專挑國人開單，對此，衛生局表示，在禁菸區域吸菸，不論國籍與是否填寫資料完整，均一視同仁、開單告發。

PO文者並指，自己先前曾在左營高鐵站外吸菸，衛生局人員馬上上前拿了張勸導單要他簽名，強調這只是勸導，不一定會罰錢，他就放心簽名下去，事後卻接到2000元罰單，質疑衛生局根本是騙人簽名賺罰單業績。

PO文者稱令他不平的是，本月15日他在左營高鐵站外，又看到高市衛生局人員與警方在聯合查緝違規吸菸者，一名日籍旅客在抽菸，衛生局的人未上前開罰，直到見有民眾在錄影，才上前像是對日籍旅客開單，但事後他上前一看，發現日籍旅客的勸導單上，填寫並不完整，質疑對日本人開單只是「做個樣子」，罰單只會針對台灣人開，只欺負台灣人。

對此，高市衛生局表示，該局人員執行菸害防制稽查均全程錄影，發現違規吸菸者即會取締，現場會請行為人出示證件或護照，填寫菸害防制法違規紀錄稽查表，由警員協助查驗身分，說明違規事由、違反法條及罰則，一式三聯，請行為人簽名後提供副本一份供參。

高市衛生局指，不管違規行為人簽名或拒簽，後續該局都會依事實及菸害防制法規定裁處2千元至1萬元罰鍰。若違規者是外籍人士，衛生局會函文內政部移民署查詢其在台居留地址，依據行政罰法第6條規定，不分國籍只要違反規定均會取締開罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康