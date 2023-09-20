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輕軌防汽機車撞 擬引進科技執法
高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站、路網成圓，高市議會昨辦高雄輕軌興建及完成後對高雄衝擊與影響公聽會，與會學者指，輕軌行經高雄核心區與車爭道，今年已發生10起事故，尤其最後通車的大順路近好市多等商業區，應加強防撞措施，市府允諾引進科技執法等措施嚇阻與防範。
國民黨籍高市議員黃香椒昨邀請多名學者，針對輕軌年底即將路網成圓，對高雄經濟、交通等影響討論，義守大學副校長李樑堅直言，輕軌時速僅約30公里，甚至比騎車還慢，以通勤立場誘因不強。
李樑堅指出，尤其最後即將通車的是車流頻繁的大順路，除要思考防範之前頻發生列車與汽機車擦撞事故，也要思考取消大順路路邊停車格，是否讓沿線商家生意變差、引發民怨。
高雄餐旅大學航空暨運輸管理學系助理教授陳福川說，輕軌今年已「連10撞」，最後通車路段大順路鄰近好市多、義享天地，未來防撞考驗更大。
高市府捷運工程局與交通局表示，分析先前列車與汽機車碰撞事故，幾乎全是汽機車駕駛貪快、闖紅燈等違規行為，未來將引進科技法等措施嚇阻與防範，也會持續交通宣導、傾聽民意。
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