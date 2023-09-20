聽新聞
test
0:00 / 0:00

海廢變身時尚 海巡出任務走台步

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

海洋委員會昨在中山大學錫俊廳辦海洋廢棄物時尚走秀活動，邀請海巡署兵士等素人，穿回收寶特瓶以及廢棄牡蠣殼製成的「海毛紗」服飾走秀，倡導日常生活減塑；上士鄭暄蓉平日負責漁船報關、安檢，也曾幫忙打撈海邊浮屍，昨化身模特兒走秀，直言超級緊張，「但這是上級任務，使命必達」。

海委會昨邀請6名素人化身模特兒，參與海洋廢棄物時尚走秀，鄭暄蓉身穿由海毛紗製成的灰色連身裙，在相機鎂光燈閃爍下，走過伸展台展示海毛紗服飾，高挑身材受眾人讚賞，完成走秀下台後，她鬆了一口氣說「終於完成任務」。

鄭暄蓉表示，從事軍旅已11年，平日負責漁船安檢，還要救人、幫忙打撈浮屍，工作相當忙碌，這是首次任模特兒走秀，前天預演時，設計師才教導如何走台步、擺姿勢，因為走秀情境與平時工作「差很大」，讓她相當緊張。

「要隨機應變！」鄭暄蓉說，走上伸展台後，心中只想「這是上級交付的任務，一定要使命必達」，還好一切順利，圓滿達成任務。

海委會主委管碧玲說，為彰顯海廢循環經濟理念及海廢再生聯盟，特別辦海廢時尚走秀活動，服飾採用台灣在地研發的海毛紗，布料主要來自回收寶特瓶及廢牡蠣殼製成，特別請工作忙碌的海巡夥伴任模特兒，希望大家給更多掌聲、也看見他們的辛苦。

模特兒

延伸閱讀

海巡艦隊分署高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案 台船得標

回收寶特瓶、廢棄牡蠣殼變身時尚布料 海巡素人走秀倡導減塑

澎湖海巡拂曉出擊 查扣越界陸船

澎湖男酒後「撲通」摔落馬公漁港 海巡拋魚雷浮標救人

相關新聞

閒置逾10年 高市舊議會將文化都更

高雄縣市合併後市議會遷至鳳山，建於1966年的舊議會廳舍閒置逾10年，影響地方發展，市府結合企業推動文化都更，將採公私協...

花東快蓋不蓋？ 還在可行性評估

東部聯外交通不便是花東居民的痛，民眾黨主席柯文哲日前批藍綠惡鬥導致花東快速公路計畫延宕，議員指對台東人不公平；公路局南區...

海廢變身時尚 海巡出任務走台步

海洋委員會昨在中山大學錫俊廳辦海洋廢棄物時尚走秀活動，邀請海巡署兵士等素人，穿回收寶特瓶以及廢棄牡蠣殼製成的「海毛紗」服...

輕軌防汽機車撞 擬引進科技執法

高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站、路網成圓，高市議會昨辦高雄輕軌興建及完成後對高雄衝擊與影響公聽會，與會學者指，輕...

守護過境猛禽高峰會 首度在台召開

秋天是北方猛禽過境屏東恆春半島季節，墾丁國家公園秋季過境遷徙性猛禽，每年平均約30萬隻，官民投入反獵鷹和保育調查，已成為...

一貫道董事長林再錦過世 蔡總統明日前往弔唁

一貫道天皇基金會董事長林再錦於9月12日過世，將於10月15日在六龜神威天台山道場舉行追思會，蔡英文總統明日下午將抽空前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦