海廢變身時尚 海巡出任務走台步

海洋委員會昨在中山大學錫俊廳辦海洋廢棄物時尚走秀活動，邀請海巡署兵士等素人，穿回收寶特瓶以及廢棄牡蠣殼製成的「海毛紗」服飾走秀，倡導日常生活減塑；上士鄭暄蓉平日負責漁船報關、安檢，也曾幫忙打撈海邊浮屍，昨化身模特兒走秀，直言超級緊張，「但這是上級任務，使命必達」。

海委會昨邀請6名素人化身模特兒，參與海洋廢棄物時尚走秀，鄭暄蓉身穿由海毛紗製成的灰色連身裙，在相機鎂光燈閃爍下，走過伸展台展示海毛紗服飾，高挑身材受眾人讚賞，完成走秀下台後，她鬆了一口氣說「終於完成任務」。

鄭暄蓉表示，從事軍旅已11年，平日負責漁船安檢，還要救人、幫忙打撈浮屍，工作相當忙碌，這是首次任模特兒走秀，前天預演時，設計師才教導如何走台步、擺姿勢，因為走秀情境與平時工作「差很大」，讓她相當緊張。

「要隨機應變！」鄭暄蓉說，走上伸展台後，心中只想「這是上級交付的任務，一定要使命必達」，還好一切順利，圓滿達成任務。

海委會主委管碧玲說，為彰顯海廢循環經濟理念及海廢再生聯盟，特別辦海廢時尚走秀活動，服飾採用台灣在地研發的海毛紗，布料主要來自回收寶特瓶及廢牡蠣殼製成，特別請工作忙碌的海巡夥伴任模特兒，希望大家給更多掌聲、也看見他們的辛苦。