閒置逾10年 高市舊議會將文化都更

高雄縣市合併後市議會遷至鳳山，建於1966年的舊議會廳舍閒置逾10年，影響地方發展，市府結合企業推動文化都更，將採公私協力、新舊共融，將舊議會建築與前方廣場原貌修復，打造市民廣場，修復歷史建築設立民主議事館，總經費約77.13億元，預計2030年完工啟用；學者強調應在開發與保存間找到平衡，若成功可帶動更多業界投入文資保存。

高雄市長陳其邁與台灣人壽保險公司董事長鄭泰克昨在四維中心完成高雄市舊市議會公辦都市更新案簽約，啟動舊市議會場域活化開發，此案為高雄首創文化都更案例，也是地方、文化界關注焦點。

「舊市議會將華麗轉身！」陳其邁說，高雄舊市議會是見證地方自治史，與戰後民主發展歷程重要場域，市府採創新思維推動歷史場域活化再生，與台壽公司共同以更靈活的都市計畫以及財務方式，賦予舊市議會新發展方向，期許帶動中正路繁榮。

高雄科技大學博雅教育中心副教授王御風表示，這是少見結合民間與官方對於歷史建築修復再利用案例，中間曾有波折，文資建築保存常遇到的問題，就是在開發與保存折衝間找到平衡，此案具指標意義，若成功將帶動更多民間業者投入文資保存。

市議員湯詠瑜表示，市府推動文化保存及都市更新，如何同時做好兩者，考驗主政者的溝通力與設計者智慧。舊市議會前方廣場，曾是民主運動與陳抗場地，內部更見證高雄地方自治史演變。

湯詠瑜說，舊市議會穹頂建築是非常重要的「議會民主」象徵，之前質詢時就希望市府能以「新舊融合」方式，最大可能保留穹頂建築，並建議將未來准否建築設計的權利，納入公民參與機制，並列入合約中。

文化局指出，高雄舊市議會將以新舊共融方向活化開發，修復歷史建築設立民主議事館，記錄高雄代議政治歷史及蘊含的民主自由精神；台灣人壽負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，促進歷史建築與金融新創大樓永續共融。