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法國參議院外交國防副主席訪澎湖 縣長陳光復感謝挺台

聯合報／ 記者林保光／即時報導
法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（左）今天訪澎湖，縣長陳光復感謝他以實際行動挺台灣。圖／澎湖縣政府提供
法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（左）今天訪澎湖，縣長陳光復感謝他以實際行動挺台灣。圖／澎湖縣政府提供

法國政府8月初頒布「7年建軍法」，強調捍衛台海自由航行權，今天法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克等人，拜會澎湖縣陳光復，陳光復感謝卡迪克為台灣發聲，盼持續維持雙方友好情誼，並加強文化、教育、人才交流。

陳光復表示，澎湖是世界最美麗海灣組織成員，這個組織的總部就設於法國，加上1885年中法戰爭，孤拔將軍帶領法軍登陸澎湖，風櫃蛇頭山設有法軍殉職紀念碑，馬公也設為紀念孤拔紀念碑，說明澎湖與法國間有歷史淵源、文化交流，他相當重視與法國的友誼。

陳光復指出，台灣與法國是理念相近的夥伴，雙方共享自由民主價值，他期盼雙邊關係穩健發展，也歡迎法國朋友到澎湖觀光旅遊。

陳光復說，國際上有越來越多像法國一樣支持台灣的國家，挺身為台灣發聲，這對區域的安全穩定以及繁榮來說，都深具意義，也期待民主國家團結起來一起合作。

據悉，法國8月頒布「7年建軍法」，正是卡迪克領銜提出法案，強調捍衛台海自由航行權。卡迪克表示，台海安全及自由航行攸關各國及世界的經濟安全，這法案的頒布，能促使所有國家更加支持維持台海現狀，這也是法國可以提供台灣最好的保護。

法國 澎湖縣 陳光復

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