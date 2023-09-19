高雄輕軌年底前再增7站路網成圓 學者點出這問題：快改善

高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站後，路網成圓，高市議會今舉行「高雄輕軌興建及完成後對高雄衝擊與影響」公聽會，與會多名學者指出，輕軌行經高雄核心區與車爭道，今年發生10起事故，尤其最後通車的是近好市多等商業區的大順路，應加強防撞措施，高市府允諾會引進科技執法等措施嚇阻與防範。

今天公聽會由國民黨籍高市議員黃香椒主持，邀請多名學者與高市府針對軌年底即將路網成圓，對高雄經濟、交通等影響討論。

義守大學副校長李樑堅表示，輕軌時速僅約30公里，以通勤立場誘因不強，因比騎車還慢，尤其最後即將通車的是車流頻繁的大順路，除要思考防範之前頻發生的與機汽車擦撞事故外，取消大順路路邊停車格，是否會讓沿線商家生意變差、引發民怨，也值得注意。

高雄餐旅大學航空暨運輸管理學系助理教授陳福川也指，輕軌今年已連十撞，最後車路段又是鄰近好市多、義享天地的大順路，未來防撞考驗更大。高市府捷運工程局與交通局則表示，分析先前列車與汽機車碰撞事故，幾乎全是汽機車駕駛貪快、闖紅燈等違反交通規則，未來會引進科技法等措施嚇阻與防範。