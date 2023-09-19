快訊

撐過921大地震的房屋較堅固？專家：錯了！深藏三大危險因子

為社會紛擾道歉但堅不認錯 陳吉仲：進口蛋政策完全正確

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌年底前再增7站路網成圓 學者點出這問題：快改善

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站後，路網（綠色）成圓。記者吳慧芬／翻攝
高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站後，路網（綠色）成圓。記者吳慧芬／翻攝

高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站後，路網成圓，高市議會今舉行「高雄輕軌興建及完成後對高雄衝擊與影響」公聽會，與會多名學者指出，輕軌行經高雄核心區與車爭道，今年發生10起事故，尤其最後通車的是近好市多等商業區的大順路，應加強防撞措施，高市府允諾會引進科技執法等措施嚇阻與防範。

今天公聽會由國民黨籍高市議員黃香椒主持，邀請多名學者與高市府針對軌年底即將路網成圓，對高雄經濟、交通等影響討論。

義守大學副校長李樑堅表示，輕軌時速僅約30公里，以通勤立場誘因不強，因比騎車還慢，尤其最後即將通車的是車流頻繁的大順路，除要思考防範之前頻發生的與機汽車擦撞事故外，取消大順路路邊停車格，是否會讓沿線商家生意變差、引發民怨，也值得注意。

高雄餐旅大學航空暨運輸管理學系助理教授陳福川也指，輕軌今年已連十撞，最後車路段又是鄰近好市多、義享天地的大順路，未來防撞考驗更大。高市府捷運工程局與交通局則表示，分析先前列車與汽機車碰撞事故，幾乎全是汽機車駕駛貪快、闖紅燈等違反交通規則，未來會引進科技法等措施嚇阻與防範。

高雄輕軌預計今年底前新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商與聖功醫院共7個新站後通車，沿線行經10所國小、6所國中、10所高中與3所大學。

高市議會今舉行「高雄輕軌興建及完成後對高雄衝擊與影響」公聽會。記者吳慧芬／攝影
高市議會今舉行「高雄輕軌興建及完成後對高雄衝擊與影響」公聽會。記者吳慧芬／攝影

高雄輕軌

延伸閱讀

台中港尾橋改建遲1年未通車…民怨難出入 高公局：年底完工

人手一箱！好市多超熱銷「9元甜點」被搬光 網被圈粉：買一次就愛上

好吃到欲罷不能？ 好市多「鮮奶油蛋糕」貼錯標籤 剩1塊她才驚覺：說好的巧克力呢

再三個月高雄輕軌路網成圓 遭質疑列車不足「將會擠爆」

相關新聞

百年歷史建築潮州郡守官舍遭祝融 受損輕微依原訂計畫修復

潮州郡守官舍位處潮州鎮中山路旁，日治時期建造已有百年歷史，去年獲登錄為屏東縣歷史建築，現進行保護棚架工程，施工單位今下午...

高雄輕軌年底前再增7站路網成圓 學者點出這問題：快改善

高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站後，路網成圓，高市議會今舉行「高雄輕軌興建及完成後對高雄衝擊與影響」公聽會，與會多...

儲郵壽一級戰區墾丁商圈 郵局「出走」7年重返開張

屏東墾丁商圈觀光旅宿產業蓬勃發展，也是金融、宅配和壽險的一級戰區，曾是在地人「好厝邊」的墾丁郵局，7年租約到期後搬離，寄...

周春米推「小米造咖」 與萬巒長輩製作低脂健康米月餅

中秋節將至，為讓長輩吃出美味、提升營養健康，屏東縣府打造「小米造咖」，縣長周春米今擔任一日客座主廚，與大仁科大餐旅管理系...

防治登革熱 高英工商分配責任區水溝倒粗鹽氯錠

登革熱疫情攀升，高雄市高英工商全校總動員，校長、教職員工與學生一起清掃，並機會教育，了解防治病媒蚊的重點。學校七月起每周...

萬巒分駐所暨潮州戶政萬巒辦事處新建辦公廳舍 今落成啟用

屏東萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處於今舉行新辦公廳舍落成啟用典禮，縣長周春米與多名民意代表一同剪綵，總工程費約3千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦