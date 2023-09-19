澎湖施政與城市競爭力排名躍進 陳光復感謝給予肯定

天下雜誌今天公布「2023年縣市首長施政滿意度調查」，澎湖縣長陳光復於全國22縣市中排行第9名，縣市競爭力在非六都排行第4名，成績雙雙躍進。

對於天下雜誌今天公布的縣市長滿意度調查，澎湖在縣市長施政滿意度與城市總體競爭力，排名都大幅躍升，陳光復感謝鄉親對他以及縣府團隊的肯定，會繼續帶領縣府團隊馬不停蹄為縣政努力。

陳光復強調，了解縣民需求，釐清施政方向是他的施政理念，感謝鄉親看見縣府團隊的努力，並肯定縣府團隊在這段時間積極有效率的表現，短時間內迅速執行各項任務，未來將繼續堅持執行正確的事，為鄉親打拚謀幸福。

陳光復表示，城市競爭力是帶領城市起飛的重要指標，縣府團隊會更積極落實各項政策推動，透過幼兒尿布奶粉費及長者假牙補助、興建社會住宅等全齡照護社會福利政策，吸引青年返鄉，帶動各項產業轉型，提升澎湖城市競爭力，期許未來持續推出創新社福服務，完善整體醫療環境，打造澎湖成為最有感的幸福城市。

縣府並指出，天下雜誌除在施政滿意度等調查外，澎湖在經濟、環境、社福、多元共融面向均有擠進非六都前5名亮眼表現，其中在環境及多元共榮面向更了名列非六都第3，以往墊底的經濟及文教面向亦躍進至前段班，展現最大進步幅度。