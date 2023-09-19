中秋節將屆 金門縣長陳福海派「牽手」慰問弱勢家庭

中秋節將屆，為表達對弱勢家庭關懷心意，金門縣長夫人許梨羨、社會處副處長王茲繐等人今天展開了秋節低收入戶關懷慰問活動，除了致贈慰問金，也提前祝賀他們中秋佳節快樂。

金門縣政府今天展開弱勢慰問活動，因縣長陳福海另有公務，請縣長夫人許梨羨由王茲繐陪同前往慰問，首先抵達金沙鎮、金湖鎮，在金沙鎮長吳有家及金湖鎮鎮長陳文顧等人陪同下，分別探視轄內弱勢家庭，和鄉親話家常，瞭解家庭狀況並贈送慰問金。金門縣弱勢家庭共134戶，縣府會於中秋節前夕將關懷送到家。

在訪視過程中，許梨羨親切和受慰者寒暄、問候，對他們生活及經濟狀況表達關懷之意，讓他們在傳統節慶來臨前，感受到政府的溫暖與關懷，場面溫馨感人。

陳福海表示，縣府非常重視弱勢家庭關懷與照顧，這也是社會處施政服務重點項目之一，透過社會資源連結，更深入瞭解每個家庭需求，以紓解困境。

據了解，金門縣有許多特有補助項目，例如食(實)物銀行，為協助發生重大變故或遭逢失業的弱勢家庭，身心障礙、近貧戶，舒緩因經濟生活陷困造成物資短缺，並連結及整合社會團體、企業及善心人士的力量與資源，提供可及性、可近性及連續性服務，經社福機構提出、社工評估確有救助需要者，將物資配送至案家，以達資源使用效率最佳化，110年迄今計有1939人受惠。並祝福佳節愉快。