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儲郵壽一級戰區墾丁商圈 郵局「出走」7年重返開張

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張，有集郵迷專程前往收集全台最南端郵局開幕的紀念戳章。記者潘欣中／攝影
墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張，有集郵迷專程前往收集全台最南端郵局開幕的紀念戳章。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁商圈觀光旅宿產業蓬勃發展，也是金融、宅配和壽險的一級戰區，曾是在地人「好厝邊」的墾丁郵局，7年租約到期後搬離，寄居10公里外的恆春郵局，墾丁居民和遊客都抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁，今天歡喜慶開張，有集郵迷專程前往收集全台最南端郵局開幕的專屬紀念戳章。

恆春墾丁郵局成立於1993年3月，原位於墾丁大街麥當勞店旁，當時正值墾丁觀光旅遊產業起飛階段，旅宿業者成了儲匯業務的主要客層，加上郵務、宅配和壽險業務，更是當地人倚賴的「好厝邊」，7年租約到期後，因當地觀光旅宿產業蓬勃發展，大街商圈寸土寸金，租金翻漲數倍，新址難覓，於是遷往恆春郵局一起辦公。

墾丁商圈發展協會說，商圈包括飯店、民宿和相關餐飲業者、商家，過去因在地設有服務據點，多成為郵局的忠實顧客，辦理儲匯業務就近可到，遊客更開心可寄明信片或寄送伴手禮；7年前遷到恆春郵局後，失去地利之便優勢，加上恆春鎮上設有分行的銀行爭相拉客，宅配和壽險業務也被分食，客戶逐漸流失，郵局與民眾生活息息相關，服務迅速、安全及可靠，是大家信賴的好鄰居，民都盼重返墾丁。

「麻雀雖小，五臟俱全！」屏東郵局長許信仁說，墾丁郵局是全台南端的郵局，也是全台唯一位於五星飯店的郵局，公司秉持「真心設想、誠心對待」的服務理念，提供顧客最舒適滿意的郵儲壽服務，周六日休息，之後有寄送包裹快捷宅配的無人化服務，即日起推出「郵禮大方送」，辦理各項業務可獲波波鴿零錢包，目前配置3人。

墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張。記者潘欣中／攝影
墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張。記者潘欣中／攝影
墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張，有集郵迷專程前往收集全台最南端郵局開幕的紀念戳章。記者潘欣中／攝影
墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張，有集郵迷專程前往收集全台最南端郵局開幕的紀念戳章。記者潘欣中／攝影
墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張，有集郵迷專程前往收集全台最南端郵局開幕的紀念戳章。記者潘欣中／攝影
墾丁郵局7年租約到期後搬離，居民和遊客抱怨大不便，屏東郵局向福華度假飯店租屋重返墾丁今天歡喜慶開張，有集郵迷專程前往收集全台最南端郵局開幕的紀念戳章。記者潘欣中／攝影

郵局 墾丁 恆春

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