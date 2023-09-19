周春米推「小米造咖」 與萬巒長輩製作低脂健康米月餅
中秋節將至，為讓長輩吃出美味、提升營養健康，屏東縣府打造「小米造咖」，縣長周春米今擔任一日客座主廚，與大仁科大餐旅管理系副教授張淑貞共同推廣全穀未精製雜糧，結合高齡均衡飲食理念，用在地多樣性食材，到萬巒鄉「蠻蠻聚樂部」高齡服務中心與20多名長輩一同製作鮪魚櫻花蝦米月餅，場面熱鬧溫馨。
縣長周春米表示，「小米造咖」是結合在地食材及行動廚房概念，研製「米」在地料理，以閩南、客家、原住民、新住民多元飲食文化，加入高齡營養及未精製全穀雜糧元素，設計營養美味高齡米料理，舉辦實作料理營養課程，教導長者如何製備「米」 料理，帶入高齡友善營養概念。
她說，未來會運用不同食材，規畫一系列在社區實作與教導長者如何料理，突破場域限制，在33鄉鎮市社區走透透，「呷營養顧健康」。
副教授張淑貞表示，此次以低脂、低糖、低熱量概念，製作3種口味的「鮪魚櫻花蝦米月餅」，包含原味、南瓜及紅藜口味，運用全榖、未精製雜糧及東港鮪魚及櫻花蝦，減少長輩攝取過多油脂、糖及膽固醇，熱量更僅有市售月餅的2到3成，另高齡化時代來臨，長輩常因牙口老化、咀嚼不易影響進食，此次的米月餅入口即化，讓牙口不好的長輩也能一起享用，讓高齡者「食」在健康免煩惱。
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