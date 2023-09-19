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萬巒分駐所暨潮州戶政萬巒辦事處新建辦公廳舍 今落成啟用

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處新建辦公廳舍，今舉辦落成啟用典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處新建辦公廳舍，今舉辦落成啟用典禮。記者張已亷／攝影

屏東萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處於今舉行新辦公廳舍落成啟用典禮，縣長周春米與多名民意代表一同剪綵，總工程費約3千多萬元，總樓層面積200多坪，歷時1年完工，結合戶政與警政聯合辦公；縣長周春米表示，舊廳舍屋齡約90年，建物年久、不敷使用，「工欲善其事，必先利其器」，新廳舍將提供鄉親一個舒適的洽公環境。

縣長周春米表示，感謝議會支持，讓新廳舍得已完工，提供民眾便利舒適的洽公環境，建物地址鄰近鄉內其他行政單位，該處將成為萬巒新都心，另在地有腳街、巧克力、咖啡園區等，還有客家的釀醬產業，持續帶動萬巒發展。

萬巒分駐所與潮州戶政事務所萬巒辦公室共同辦公的舊廳舍肇建於1934年，為磚木造廳舍，考量廳舍老舊、狹窄，加上原址緊鄰萬巒豬腳街，地處觀光旅遊要道，造成民眾洽公不便，將新廳舍興建於萬巒國小旁，緊鄰萬巒鄉衛生所、長照中心、農會及萬巒國中，打造區域性行政區，方便民眾洽公。

警方指出，新公廳舍自去年3月22日動工，於今年3月9日完工，總工程費共計3231萬元，總樓層面積735.58平方公尺，新建工程為地上2層建築，結合戶政與警政聯合辦公，1樓平面樓層由分駐所與戶政單位共同提供民眾洽公服務，2樓部分則提供警員寢室及休憩空間。

屏東縣萬巒分駐所與潮州戶政事務所萬巒辦公室共同辦公的舊廳舍肇建於1934年，原址緊鄰萬巒豬腳街，地處觀光旅遊要道，造成民眾洽公不便。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒分駐所與潮州戶政事務所萬巒辦公室共同辦公的舊廳舍肇建於1934年，原址緊鄰萬巒豬腳街，地處觀光旅遊要道，造成民眾洽公不便。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處新建辦公廳舍，今舉辦落成啟用典禮，提供鄉親一個舒適的洽公環境。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處新建辦公廳舍，今舉辦落成啟用典禮，提供鄉親一個舒適的洽公環境。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處新建辦公廳舍，今舉辦落成啟用典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣萬巒分駐所暨潮州戶政事務所萬巒辦事處新建辦公廳舍，今舉辦落成啟用典禮。記者張已亷／攝影

周春米 衛生所

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