進口蛋屏東尚無查獲違規 周春米：已啟動市售端全面擴大稽查

進口蛋引發食安疑慮，行政院昨要求今起展開連續3天聯合稽查，並公布中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，包含7縣市13個倉儲，屏東縣有2處倉儲點，分別在屏東市及長治鄉，衛生局今派員針對縣內市售端進口雞蛋全面稽查，目前尚無查獲違規情事；縣長周春米表示，會配合中央及高雄市府聯合行政稽查，縣內已啟動市售端全面擴大稽查。

縣長周春米表示，將配合行政院衛福部食藥署、高雄市政府衛生局等單位做聯合行政稽查，確保進口蛋的數量，另外，屏東縣衛生局已啟動全面調查，確認市面上的雞蛋是否符合食安標準，並全面調查有效日期等安全問題。

衛生局長張秀君表示，相關稽查人員已全面上線，若接獲通知，將配合中央聯合稽查，確保民眾買到安全的蛋，而目前沒有發現不符合規定的雞蛋，另外，今也配合高雄市一同派員到台農九如洗選場，以跨網絡協作查察相關資料。

衛生局表示，今派員至縣內大型量販店、超市、超商及市場等販售業稽查，目前尚無查獲違規情事，若查獲有違規情事，將依食品安全衛生管理法相關規定處辦。