高雄市首創文化都更案例 舊市議會採公私協力新舊共融

高雄市長陳其邁與台灣人壽保險公司董事長鄭泰克，今天在四維中心進行「高雄市舊市議會公辦都市更新案」簽約，啟動高雄市舊市議會場域活化開發。此案為高雄首創文化都更案例，主軸為公私協力、新舊共融，將舊議會建築與前方廣場原貌修復，議會空間打造為市民廣場，粗估投資77.13億，預計119年完成。

陳其邁表示，原來在1966年高雄市議會的舊址，這次的公辦都更案一方面保持了原來的歷史與文化，二方面再一次來擴充。中正路是高雄過去的「金融街」，所以由台壽公司，未來也包括跟市府O4聯開案，陸陸續續有大型的壽險公司以及相關的金融服務業、新創產業進駐到中正路，形成群聚的效果。

高雄縣市合併後，市議會遷至鳳山，舊市議會閒置超過10年，亟需活化。

「舊市議會將華麗轉身！」陳其邁說，高雄舊市議會是見證高雄市地方自治史與戰後民主發展歷程的重要場域，高雄市政府積極採取創新思維推動歷史場域活化再生。感謝議會的支持，市府與台壽公司共同以更靈活的都市計畫以及財務方式，賦予舊市議會新的發展方向，另一波帶動整個中正路的繁榮。

鄭泰克表示，此案將在歷史紋理的基礎架構下，設置裙樓串聯新舊場域，促進歷史建築活化及智慧商辦大樓永續共融，並提供新創空間、共享辦公、商業服務等多元機能，也承諾取得 LEED、WELL 認證、綠建築黃金級、智慧建築銀級、耐震標章等 5大認證標章，致力淨零碳排，符合國際級商辦趨勢。台灣人壽並強化社會公益面，負擔歷史建築修復及經營維護管理經費，促進歷史建築與金融新創大樓永續共融。

文化局指出，高雄舊市議會將以新舊共融方向活化開發，修復歷史建築設立民主議事館，紀錄高雄代議政治歷史及蘊含的民主自由精神；金融新創大樓將延續原有議會空間意象及重要建築語彙，打造共融空間與民主議事館共構，開放市民共享。總經費約77.13億元，預計119年完工啟用。