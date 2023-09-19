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高捷南延屏東 獲屏縣議會同意
高雄捷運延伸屏東計畫，捷運林園東港林邊線可行性研究案整體路網規畫，路線總長16.6公里、總經費456億餘元，屏東縣府昨向議會報告獲同意，預計9月底前將可行性評估案送交通部審查，縣議員籲勿忽略屏北需求；另高雄捷運Y15站土地開發案昨啟動招商，預估引進投資逾115億元，創造800個就業機會。
屏東交旅處長黃國維昨到縣議會報告時指出，高雄捷運延伸屏東整體路網規畫4條路線，包含林園東港林邊線、左營屏東線、大寮屏東線、大寮萬丹潮州線等，2021年7月21日獲交通部核備，「林園東港林邊」線為最優先興建路線，自高雄捷運紅線小港站往南延伸，終點為林邊火車站。
黃國維表示，屏東段約14.2公里，高雄段約2.4公里，採高架輕運量捷運系統，總經費456億餘元，屏東負擔96億、高雄23億，餘中央負擔，預計2027年施工啟動，至少需花10年完工通車。
屏縣議員蔣月惠、林明順、王景山、宋麗華、梁育慈皆認為不應忽略屏北居民需求，建議政府全方位評估。
另外，高雄捷運Y15站土地開發案昨辦廉政平台成立並宣布啟動招商，估將引進民間投資逾115億元，創造至少800個就業機會，副市長林欽榮指此案基地扣除「特貿3」土地雖僅14公頃，但足以讓產業及城市轉型。
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