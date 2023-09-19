高雄輕軌年底連成圓 民團憂缺車

高雄輕軌第二階段工程年底新增7站後，路網成圓，民間社團質疑輕軌僅24組列車，成圓後若尖峰時段6分鐘1車次，需30至32組列車才夠，呼籲快加購列車；高捷回應，輕軌路網成圓後尖峰採10分鐘1班車，逢連假與大型活動日採區間車加密車次因應，現暫不採購列車，日後視運量再檢討；學者也認為，須考慮輕軌系統受車流干擾影響，建議累積經驗再討論調整車組數。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥認為，輕軌列車是否增加，須考慮車流干擾影響，道路疏導是否讓輕軌系統受擾動，因輕軌也須等紅綠燈，班次太密集可能像公車一次兩班公車一起來。

鄭永祥說，上下班時段車多，輕軌雖有號誌上優勢，實際狀況仍必須等輕軌成圓上路後才會清楚，建議先累積經驗，下階段再討論如何調整車組數。至於辦活動或者連續假日旅客增加，可透過調度或加密班次因應。

「高雄好過日」協會日前質疑，未來高雄捷運路網輕軌車隊可能缺車，因為輕軌以均速每小時21.5公里計算所需列車數，要達到尖峰6分鐘運轉目標，需24組列車車隊，但目前輕軌比原先計畫慢20至30%，也就是實際需30至32組列車才能因應成圓後加密車次。

「高雄好過日」協會指出，若不及早加購列車，輕軌路網成圓後也只會以尖峰10分鐘班距行駛，假日或活動增班的幅度將嚴重受限。

高雄捷運局長吳義隆說，推算列車足夠，暫無添購打算，目前運作模式首要是提速，已針對路口防碰撞系統建置進行招標，司機員在安全保證下，速度就能提升。

高捷表示，輕軌成圓後初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，視運量檢討班距及列車數，成圓後營運需求列車數為18列，並配合各大型活動及連假適時加發車次，或採小區段區間車班距加密至6分鐘因應。