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沙小停車場工程喊卡 廠商赴金門縣府抗議

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門報導
金門縣金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工程今年8月遭縣府終止契約，廠商昨到縣府前抗議。記者蔡家蓁／攝影
金門縣金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工程今年8月遭縣府終止契約，廠商昨到縣府前抗議。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工程斥資5億8千萬，今年8月遭縣府終止契約，廠商昨赴縣府前抗議，批濫權、坑殺廠商權益，工程貿然喊卡害損失9千萬。工務處強調，工程進度落後，廠商始終沒改善，為避免施工遙遙無期，決定終止契約，雙方各執一詞。

金沙地區人口成長，家戶車輛數增多，停車空間已不足，縣府規畫沙小停車暨運動場館，解決金沙停車問題，也滿足居民運動需求，如今卻終止契約，昨天到縣府前拉布條陳抗，承攬廠商和臻營造代表也送上陳情書。

和臻營造表示，縣府違法終止工程契約，於商於情都沒有輕言放棄的道理，過程遇到的問題，也有反映給建築師、專管單位和縣府，縣府及相關單位不勇於面對規畫設計出問題，讓承攬商陷入施工延宕窘境，將採取法律行動捍衛權益。

工務處說明，該案去年6月開工，預定2025年3月完工，到今年8月底施作進度僅3.82%，嚴重落後29.94%。處長黃儒新說，廠商當初投標表示有能力及技術，得標卻對鋼板樁工項持續以市場缺貨、地質因素等理由，要求變更鋼板樁規格及工法。

工務處強調，工程落後期間，監造單位開過44次會議，協助釐清技術問題，廠商所提的疑義都經過設計單位說明，並無不能施作等技術問題。

運動 陳抗

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