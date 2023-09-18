高捷南延屏東獲議會支持 整體計畫通車要等10年
屏東縣政府今天在議會報告「高雄捷運延伸屏東計畫—捷運林園東港林邊線可行性研究案」，獲議會支持，最快9月底將可行性研究與議會同意函送中央核定，整體計畫通車約10年。
縣府交通旅遊處長黃國維報告中指出，高雄捷運小港林園線於2022年9月23日行政院核定，目前可行性研究範圍為林園至林邊，全線16.651公里，其中高雄段2.42公里、屏東段則是14.231公里，共設9個車站，高雄1站為林園工業區站，屏東段設8站，分別為五房站、烏龍站、南龍站、東港站、東港轉運站、大鵬灣站、遊二區站、林邊站。
黃國維表示，建設經費新台幣456.95億元，其中中央負擔337.17億元、高雄市23.2億元、屏東縣96.58億元。
黃國維強調，路線完工後可連接高鐵左營站、小港機場、東港轉運站、大鵬灣、台鐵林邊站，串起屏東西邊沿海都市廊帶及風景區，平日尖峰每小時可載運約1600人次，整體需至少10年才能完工通車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言