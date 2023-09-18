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高捷南延屏東獲議會支持 整體計畫通車要等10年

中央社／ 屏東縣18日電

屏東縣政府今天在議會報告「高雄捷運延伸屏東計畫—捷運林園東港林邊線可行性研究案」，獲議會支持，最快9月底將可行性研究與議會同意函送中央核定，整體計畫通車約10年。

縣府交通旅遊處長黃國維報告中指出，高雄捷運小港林園線於2022年9月23日行政院核定，目前可行性研究範圍為林園至林邊，全線16.651公里，其中高雄段2.42公里、屏東段則是14.231公里，共設9個車站，高雄1站為林園工業區站，屏東段設8站，分別為五房站、烏龍站、南龍站、東港站、東港轉運站、大鵬灣站、遊二區站、林邊站。

黃國維表示，建設經費新台幣456.95億元，其中中央負擔337.17億元、高雄市23.2億元、屏東縣96.58億元。

黃國維強調，路線完工後可連接高鐵左營站、小港機場、東港轉運站、大鵬灣、台鐵林邊站，串起屏東西邊沿海都市廊帶及風景區，平日尖峰每小時可載運約1600人次，整體需至少10年才能完工通車。

屏東縣政府 東港 小港機場

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