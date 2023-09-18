高市府攜手AWS AI賽車原鄉夏令營總決賽秀成果

一項5G人工智慧賽車系列夏令營總決賽日前登場，來自原鄉校園優異學生們競技，由巴楠花部落中小學6年級廖冠諭奪冠，活動見證高雄市推動5G人工智慧融合原民教育成果。

由高雄市政府、數位發展部數位產業署與雲端服務領導者亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）攜手合作舉辦5G人工智慧賽車系列夏令營，16日在亞灣新創園舉行總決賽，由杉林區巴楠花部落中小學6年級廖冠諭榮獲冠軍。

現場包括AWS台灣暨香港策略方案部總監謝佳男、高雄市經發局副局長高鎮遠，以及相關合作學校師生，共同見證5G人工智慧融合原民教育成果。

經發局新聞稿表示，5G人工智慧賽車系列夏令營自今年8月14日於茂林國中小、巴楠花部落中小學、原住民故事館等3處陸續登場，各3天18小時課程，培訓86名學生。決賽活動以兩輪採最終成績，取前3名頒發獎盃。

呈現學生們在夏令營期間收穫滿滿AI專業知識與訓練成果，象徵科技和教育的結合，透過決賽及獎勵，增加小朋友比賽經驗並給予肯定，也讓原鄉孩子的數位學習機會能更均等。

謝佳男感謝數位產業署與高市府大力支持，AWS得以將雲端服務與人工智慧資源擴大推廣至原民教育。他說，透過5G人工智慧賽車夏令營，能感受到原鄉學子的活力與潛力，未來將持續支持高雄市結合5G、雲端科技與特色文化的理念。

巴楠花部落中小學學輔主任王明華表示，感謝市府在原鄉原住民學校推廣5G AI人工智慧應用，讓師生有機會接觸創新科技知識，不僅用科技的力量將數位資源帶入原鄉，更協助原住民學生發展多元智能興趣。

經發局說明，市府與數位產業署共同推動「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，以5G人工智慧鏈結高雄在地原住民文化，推動旗艦示範應用擴散，孕育文化科技的搖籃，即為跨領域媒合最佳案例。未來在中央支持下持續推動各項計畫，完善高雄產業聚落，以智慧科技驅動產業升級、數位轉型，創造高雄創新文化科技量能，加速5G文化科技落地。