參訪高雄日照中心 陳建仁籲各縣市推好的長照計畫
高雄市新興區大同國小福樂學堂，是全台首間利用校園教室改造的日間照顧中心。行政院長陳建仁今天參訪了解老幼共學模式，也呼籲各縣市跟高雄看齊，提出好的長照計畫爭取中央經費支持。
陳建仁今天在高雄市長陳其邁等人陪同下，到大同國小福樂學堂日照中心參訪，逐一參觀學習環境，並與長輩和大同國小學童們打擊樂器，體驗老幼共學共融。
陳建仁致詞表示，老人家跟學童一起學習，互動互愛，可以讓愛不斷擴散。台灣將邁入超高齡社會，總統蔡英文剛上任時長照經費新台幣約50億元，明年將增至800多億元，副總統賴清德更宣示要推動長照3.0，代表對照顧老人家的重視。
陳建仁並表示，政府有編列預算，但要地方政府提出好的計畫來申請，只要計畫好，就能得到好的預算補助，呼籲除所有縣市跟高雄看齊，提出好的長照計畫給衛福部，大家一起努力讓長照做得更好。
陳其邁致詞表示，大同國小福樂學堂的長輩很多是大同校友，能回母校在地安老是很好的事，且老幼共學，對學童也是很好的教育。感謝行政院大力支持，讓地方政府有更好的能力照顧長輩。
大同國小福樂學堂於民國105年8月16日開幕，是全台第一間利用校園教室改造的日間照顧中心，每天約有30名失智或失能的長輩前來接受照顧。
高雄市衛生局表示，高雄市截至今年7月老年人口約51萬2170人，老年人口比率約18.71%，推估失能人口約11萬餘人，依1國中學區1日照政策，高雄市已規畫、設置90個學區，也有6間設於校園內的日照中心。
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