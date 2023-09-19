洲際貨櫃車專用道施工 26日封閉沿海三路慢車道

中央社／ 高雄18日電

為因應高雄洲際貨櫃中心啟用營運，高市府辦理貨櫃車專用道計畫。其中，沿海三路(中林路至鳳鼻頭公園) 南下西側汽慢車道自行車道自9月26日0時起進行拓寬作業封閉。

因應高雄洲際貨櫃中心啟用營運，高雄市政府辦理貨櫃車專用道計畫，包括拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路設置貨櫃車專用道。

工務局新建工程處今天說明，26日0時起的施工封閉範圍，為沿海三路南下西側汽慢車道，以及南下西側既有自行車道，將進行台電電塔分隔島削減、既有機慢車分隔島打除及新設側溝興建作業。施作工期預計2個月，為增設貨櫃車專用道車道，先行拓寬南下西側汽慢車道，以降低後續中央南下快車道進行拓寬時所帶來交通衝擊。

新工處土木工程施工科表示，封閉期間南下機車道仍維持機車通行，要前往林園方向小型車提前於沿海二路臨工1號橋前改道至台電電塔分隔島左側車道；若小型車輛未提前改道，將於沿海三路與中林路路口強制右轉至中林路並由沿海四路前往林園方向。

沿海三路南下西側汽慢車道及自行車道封閉資訊，也同步協請警察廣播電台加強宣導，提醒用路人留意沿路各路口改道牌面及配合現場義交人員指揮，確保工區周邊行車安全與順暢。

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