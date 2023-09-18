高捷南延屏東計畫 「林園東港林邊」線為最優先路線

高雄捷運延伸屏東計畫整體路網規畫已獲交通部核備，其中林園東港林邊線為最優先開闢路線，總長16多公里，共設有9站，屏東8站，高雄1站，耗資456億多元，中央負擔337億多元，屏東縣自籌96億多元，剩餘由高雄市分攤，待獲議會正式同意函後，預計9月底前連同可行性評估研究案，送至中央核定，整體計畫需至少10年以上完工。

交旅處長黃國維今到縣議會第1次臨時會報告時指出，高雄捷運延伸屏東整體路網規畫4條路線，包含林園東港林邊線、左營屏東線、大寮屏東線、大寮萬丹潮州線等，於2021年7月21日獲交通部核備。

考量屏東西側沿海城市缺乏軌道建設等公共運輸，訂「林園東港林邊」線為最優先興建路線，自高雄捷運紅線小港站往南延伸，終點為林邊火車站，目前為可行性研究階段，範圍為林園至林邊，全線16.651公里，屏東段14.231公里，高雄段2.42公里，採高架輕運量捷運系統，總經費456.95億元，中央分攤337.17億元，屏東自籌96.58億元，高雄市出資23.2億元。

黃國維表示，林園、東港、林邊線完工後可連接高鐵左營站、小港機場、東港轉運站、大鵬灣遊艇港、台鐵林邊站，串起屏東西邊沿海都市廊帶、風景區，採側式月台規畫布設上下行線，可同月台轉乘，尖峰營運需求列車數為11列車可載運265人，平日尖峰每小時可載運約1600人次，該路線經評估具財務可行性，未來以勞務委託或成立公營公司等方式經營，預計2027年工程設計施工啟動，整體需至少10年才能完工通車。

屏東縣議員蔣月惠、林明順、王景山、宋麗華等人皆認為，捷運南延規畫不應忽略屏北居民的需求，應該設計在人口數較密集處，「捷運當然要給人坐」，而屏北地區近50萬人口沒有快速道路與捷運等交通聯外設施，建議政府應全方位評估，「草稿隨時可以變更」。

議員梁育慈表示，高捷南延「大寮屏東」線應同步納入優先路線可行性研究案，屏北人口密度高通勤需求量大，且屏東科學園區、屏東運動休閒園區等重大建設，未來將形成大型產業聚落，高雄捷運橘線從鳳山、大寮捷運站延伸至屏東市的路線，將成為有效帶動地方發展非常重要且迫切的建設。