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高捷黃線Y15聯開案 成立廉政平台行政透明

中央社／ 高雄18日電

高市捷運局今天辦理「高雄捷運黃線Y15站土地開發案」廉政平台成立大會暨招商座談會。全案是「亞灣2.0」後推出第1個捷運聯開案，也是廉政署與高市府第6次合作成立廉政平台。

座談會由高雄市副市長林欽榮率隊，包括法務部廉政署主任秘書孫治遠、廉政署南部地區調查組長劉俊杰、高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地檢署檢察長張春暉、台灣透明組織協會理事蕭宏金等人出席，共同宣示成立廉政平台。

孫治遠致詞表示，我國全球清廉印象指數於2021、2022年連續2年獲得全球排名第25名，也是歷年最佳成績，展現國際對我國廉政建設肯定。廉政署自民國111年起陸續協助高市捷運局成立「橘線O10站土地開發案」、「橘線O13大東站土地開發案」廉政平台。

今天成立的「黃線Y15站土地開發案」廉政平台，開發基地位於亞灣區，緊鄰高雄港埠旅運中心、高雄軟體園區及三多商圈等區域，也是與高市府第6次合作成立廉政平台。透過廉政平台機制促進行政與司法機關合作，在秉持「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」廉政策略方向，如期、如質完成開發案。

黃線Y15站土地開發案是配合國家級政策「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」推出的第1個捷運聯合開發案，現場吸引超過20家廠商報名了解開發內容。

林欽榮致詞表示，招商案已於8月14日正式公告徵求投資人，開發基地位於國家級重大建設－亞灣智慧創新園核心位置，且為高捷黃線及輕軌車站交匯樞紐，緊鄰高雄港旅運中心，居國境進出門戶區位，通抵高雄國際機場交通便捷，基地具陸海空交通優勢。

此外，在中央政策指引下，亞灣2.0可扮演驅動高雄轉型關鍵，搭配亞灣2.0相關投資獎勵，以及合理設定土地所有人分配比例30%，預期可吸引金融或科技業投資人評估進駐設置企業總部與研發中心。

捷運 廉政署 林欽榮

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