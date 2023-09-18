屏東大武營歷史建築園區第一期招商起跑 年租金20至300萬多元

屏東大武營歷史建築園區第一期傘具修護工廠、烘傘房修復工程將於今年底完工，縣府啟動首波招商，今起至11月17日上網公告，於26日上午10點在屏東總圖5樓演講廳辦理招商說明會；文化處長吳明榮指出，凡具有國籍且有行為能力的自然人、及依公司法成立之公司或其他依法申請設立的行號店家，社團法人、財團法人等皆可提出申請。

吳明榮說，大武營區見證台灣軍事發展歷程，蘊含獨特的文化歷史，與鄰近屏榮總相互呼應，結合公園景觀，公共服務設施完善，深具發展潛力，未來園區規畫特色餐飲空間、軍事主題展示及體驗、市民共讀書房、銀髮日照結合、健身中心及室內攀岩場，盼繼勝利星村及屏菸1936文化基地後，再造活化新典範。

大武營歷史建築園區占地約7公頃，保留13棟歷史建築，於2022年起分期、分區進行建物修復及外部空間整理，園區內歷史建築修繕完成後，除部分提供展示及公共服務外，包括傘具修護工廠、烘傘房、特戰營兵舍、醫務室、隊史館、戰備大樓、二級廠辦公室、救災整備庫房及營部辦公室等在內的9棟建物，約3千坪空間。