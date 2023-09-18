講高雄好惹其他縣市不高興！陳建仁：跟高雄看齊爭經費

行政院長陳建仁今天參訪高雄市大同福樂學堂日照中心，這裡是是全國首間與校園共存、利用閒置教室改造的日間照顧中心。陳建仁表示，上次來講高雄市很好、別的縣市不好，大家都很不高興，政府編列很多預算，是要地方政府提出好的計畫來申請，所有的縣市一定要跟高雄市看齊。

陳建仁、高雄市長陳其邁、衛福部次長李麗芬、高醫大董事長陳建志、高醫大院長吳登強等人，與長輩與大同國小學童練習四季紅打擊樂。

陳建仁表示，長照最重要的就是「愛」，老人家與學童間的互動，彼此互相關懷、相愛。錢很重要、設備很重要，人力很重要，真正「以人為本」才是最重要的。台灣成了超高齡社會，蔡英文總統在剛上任時，長照1.0編了50億元，長照2.0有850億 ，賴清德也喊出長照3.0。

陳建仁說，上次來講高雄市很好、別的縣市不好，大家都很不高興，政府編列很多預算，是要地方政府提出好的計畫來申請，就能得到好的預算補貼。他呼籲除了高雄市以外，所有的縣市一定要跟高雄市看齊，提出好的長照計畫給衛福部，使每個市都能做的很好，讓全世界看到台灣的愛。

被譽為「熱帶醫學之父」的萬巴德，1866年至1871年曾受聘為打狗（高雄）的海關醫官，並在旗後醫館服務。陳建仁說，萬巴德曾在此做過血絲蟲的研究，發現是蚊子傳染起的，他在創立倫敦衛生與熱帶醫學院退休時曾說：熱帶醫學的搖籃，是高雄！也讓台灣被全世界看到。

大同醫院院長傅尹志介紹，福樂學堂日間照顧中心，每天約有30名失智或失能的長者前來接受照顧。當年因為長期照顧服務法尚未立法，外界對日照認知不足及立場不同，造成誤會與衝突，相關單位在兩年中舉辦了162場公聽會與協調會才促成此案。

傅尹志說，福樂學堂在國小課綱融入老幼共學，透過長輩與孩子的「學伴模式」，小朋友學習禮儀與包容，長者也能活化腦部、促進健康。在少子化衝擊下的大同國小，充滿老幼扶持、互動關懷的氛圍，竟然新生人數增加而增班。113年高雄醫學大學也即將在大同國小，進行大南方咀嚼吞嚥健康產業人才培育基地計畫。