快訊

午後雷雨來了！15縣市大雨特報 恐下到晚上

紐西蘭鮮乳零關稅扣關！鮮乳土洋大戰開打 業者：進口鮮乳只「這裡」賣的好估影響不大

宣稱巴西蛋噴膜延長保存期…內部資料曝「根本沒塗蠟」 農業部神隱不回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東國家防災日活動開跑 共創高齡友善耐災韌性的城市

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣國家防災日活動開跑，今舉辦防災研討會，內容涵蓋中央防災政策到地方社區防災工作執行，共創高齡友善耐災韌性的城市。記者張已亷／攝影
屏東縣國家防災日活動開跑，今舉辦防災研討會，內容涵蓋中央防災政策到地方社區防災工作執行，共創高齡友善耐災韌性的城市。記者張已亷／攝影

屏東消防局今在六堆客家文化園區演藝廳舉辦「112年國家防災日研討會」，此次研討會內容涵蓋中央防災政策到地方社區防災工作執行，多名防災專業領域人員及學術單位共同與會；縣長周春米表示，面對極端氣候的挑戰，將透過多元合作與交流模式，提升對高關懷弱勢族群防災策略，並同步強化各領域防災人員奉獻所能。

周春米表示，為響應9月防災月，屏東消防局規畫系列防災活動，包括全國特搜單位集結演練、校園防震演練、勝利新村宣導活動及恆春鎮避難收容處所開設演練等，提升民眾防災意識。

她指出，依地質調查所資料，縣內有潮州、恆春2條斷層，縣府相關單位應加強提升震災各項防範及因應作為，在此次國家防災日研討會上，特別請消防局特搜大隊分享土耳其救災經驗，讓民眾在面臨災害發生時，能立即採取適當防災、避災作為，保障生命財產安全。

消防局表示，此次邀請行政院災害防救辦公室主任吳武泰，及消防署專員陳明正針對中央防災政策推廣，並邀集消防局特搜大隊分享土耳其救災經驗、慈濟基金會分享避難收容工作推動及屏東、高雄、台東縣協力團隊分享推動韌性社區歷程，共創高齡友善耐災城市。

屏東縣國家防災日活動開跑，今舉辦防災研討會，內容涵蓋中央防災政策到地方社區防災工作執行，共創高齡友善耐災韌性的城市。記者張已亷／攝影
屏東縣國家防災日活動開跑，今舉辦防災研討會，內容涵蓋中央防災政策到地方社區防災工作執行，共創高齡友善耐災韌性的城市。記者張已亷／攝影

屏東 恆春 周春米

延伸閱讀

屏東縣原住民族收穫節 周春米向族人報告三大喜訊

提升四重溪溫泉友善環境 周春米借鏡日本箱根溫泉  

周春米赴東京都行銷觀光 力推黑鮪魚季迎王平安祭典

瘋台灣來屏東！周春米率團赴日交流 行銷屏東山海美景

相關新聞

講高雄好惹其他縣市不高興！陳建仁：跟高雄看齊爭經費

行政院長陳建仁今天參訪高雄市大同福樂學堂日照中心，這裡是是全國首間與校園共存、利用閒置教室改造的日間照顧中心。陳建仁表示...

屏東大武營歷史建築園區第一期招商起跑 年租金20至300萬多元

屏東大武營歷史建築園區第一期傘具修護工廠、烘傘房修復工程將於今年底完工，縣府啟動首波招商，今起至11月17日上網公告，於...

屏東大武營歷史建築活化年底完工 縣府招商起跑

屏東大武營歷史建築園區第1期傘具修護工廠、烘傘房修復工程將於今年底完工，屏東縣府26日啟動首波招商說明會，產業進駐後帶動...

屏東國家防災日活動開跑 共創高齡友善耐災韌性的城市

屏東消防局今在六堆客家文化園區演藝廳舉辦「112年國家防災日研討會」，此次研討會內容涵蓋中央防災政策到地方社區防災工作執...

配合貨櫃專用道拓寬 高雄沿海3路南下汽慢車道將封閉

因應高雄洲際貨櫃中心啟用，高市府正推動貨櫃車專用道計畫，拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路，沿海三路南下西側汽慢車...

影／金門沙小停車場工程嚴重延宕 廠商帶隊赴縣府陳抗

金門金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工程在今年八月遭縣府終止契約，居民及廠商今帶隊到縣府前抗議，批縣府濫權、坑殺廠商權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦