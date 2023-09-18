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屏東國家防災日活動開跑 共創高齡友善耐災韌性的城市
屏東消防局今在六堆客家文化園區演藝廳舉辦「112年國家防災日研討會」，此次研討會內容涵蓋中央防災政策到地方社區防災工作執行，多名防災專業領域人員及學術單位共同與會；縣長周春米表示，面對極端氣候的挑戰，將透過多元合作與交流模式，提升對高關懷弱勢族群防災策略，並同步強化各領域防災人員奉獻所能。
周春米表示，為響應9月防災月，屏東消防局規畫系列防災活動，包括全國特搜單位集結演練、校園防震演練、勝利新村宣導活動及恆春鎮避難收容處所開設演練等，提升民眾防災意識。
她指出，依地質調查所資料，縣內有潮州、恆春2條斷層，縣府相關單位應加強提升震災各項防範及因應作為，在此次國家防災日研討會上，特別請消防局特搜大隊分享土耳其救災經驗，讓民眾在面臨災害發生時，能立即採取適當防災、避災作為，保障生命財產安全。
消防局表示，此次邀請行政院災害防救辦公室主任吳武泰，及消防署專員陳明正針對中央防災政策推廣，並邀集消防局特搜大隊分享土耳其救災經驗、慈濟基金會分享避難收容工作推動及屏東、高雄、台東縣協力團隊分享推動韌性社區歷程，共創高齡友善耐災城市。
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