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屏東大武營歷史建築活化年底完工 縣府招商起跑

中央社／ 屏東縣18日電
屏東大武營歷史建築園區第1期傘具修護工廠、烘傘房修復工程將於年底完工，屏東縣政府26日將辦理招商說明會，盼產業進駐後帶動園區活化再造。（屏東縣政府提供） 中央社
屏東大武營歷史建築園區第1期傘具修護工廠、烘傘房修復工程將於年底完工，屏東縣政府26日將辦理招商說明會，盼產業進駐後帶動園區活化再造。（屏東縣政府提供） 中央社

屏東大武營歷史建築園區第1期傘具修護工廠、烘傘房修復工程將於今年底完工，屏東縣府26日啟動首波招商說明會，產業進駐後帶動園區活化再造，成為屏東新興藝文休閒特區。

毗鄰近屏東榮總的大武營區占地約7公頃，建物近乎全區保留，並登錄為屏東縣歷史建築，於2022年起分期、分區進行建物修復及外部空間整理。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，大武營園區內歷史建築修繕完成後除部分提供展示及公共服務外，包括傘具修護工廠、烘傘房、特戰營兵舍、醫務室、隊史館、戰備大樓、二級廠辦公室、救災整備庫房及營部辦公室等在內的9棟建物，將配合修復工程進度陸續啟動招商徵選。年租金區間為新台幣約20萬元至341萬元。

屏東縣文化處長吳明榮指出，大武營區見證台灣軍事發展歷程，蘊含獨特文化歷史，與鄰近屏東榮民總醫院相互呼應，結合公園景觀，公共服務設施完善，深具發展潛力。

吳明榮表示，未來園區規劃有特色餐飲空間、軍事主題展示及體驗、市民共讀書房、銀髮日照結合、健身中心及室內攀岩場，希望繼勝利星村及屏菸1936文化基地後，再造活化新典範。

屏東縣政府 歷史建築

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