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配合貨櫃專用道拓寬 高雄沿海3路南下汽慢車道將封閉

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
配合洲際貨櫃專用道拓寬，高雄沿海三路南下汽慢車道將先封閉2個月，用路人注意提前改道。記者王昭月／翻攝
配合洲際貨櫃專用道拓寬，高雄沿海三路南下汽慢車道將先封閉2個月，用路人注意提前改道。記者王昭月／翻攝

因應高雄洲際貨櫃中心啟用，高市府正推動貨櫃車專用道計畫，拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路，沿海三路南下西側汽慢車道自行車道配合施工，預計9月26日凌晨0時起封閉。

工務局指出，封閉範圍為沿海三路南下西側汽慢車道及南下西側既有自行車道，將進行台電電塔分隔島削減、既有機慢車分隔島打除及新設側溝興建作業，施作工期預計約2個月。

工務局指這次封道作業主要是為增設貨櫃車專用道車道，因而先行拓寬南下西側汽慢車道，以降低後續拓寬南下快車道時帶來的交通衝擊。

新工處表示，封閉期間南下機車道仍維持機車通行，欲前往林園方向的小型車需提前在沿海二路臨工1號橋前改道至台電電塔分隔島左側車道，若小型車輛未提前改道，需於沿海三路與中林路路口強制右轉至中林路，並由沿海四路前往林園。

車道 自行車 台電

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