影／金門沙小停車場工程嚴重延宕 居民帶隊赴縣府陳抗

金門金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工程在今年八月遭縣府終止契約，居民及廠商今帶隊到縣府前抗議，批縣府濫權、坑殺廠商權益，這樣做是罔顧地方建設；金門工務處強調，工程進度落後，並多單位都給予協助，並無不能施作問題，廠商卻始終沒改善，為避免施工遙遙無期，才決定終止契約。

金門金沙地區隨人口成長，家戶車輛數也提高，停車空間已經不足，縣府規畫沙小停車暨運動場館，解決金沙停車問題，並滿足居民多項運動項目的需求，但如今卻終止契約，今上午有眾多居民帶隊拉白布條到縣府前陳抗，承攬廠商和臻營造代表也送上陳情書。

居民表示，縣府違法濫權，坑殺廠商權益，這明明是設計錯誤不檢討，責任卻由廠商承擔；這樣做事濫停前瞻經費，罔顧地方建設；專管單位也無能，欺上瞞下。

和臻營造表示，縣府是違法終止興建工程契約，於商於情都沒有輕言放棄的道理，被指控的延宕全都是因為假設工程的鋼板樁無法打樁貫入到設計圖說規定深度15至18米，他們也有反應給建築師、專管單位、縣府。

和臻營造指出，縣府及相關單位不敢勇於面對規畫設計出問題，不合力力求解決，陷承攬商於延宕施工窘境，因此將採取法律行動，追究相關人員責任，也呼籲縣府及縣長陳福海對該案契約終止事由，重新啟動調查。

工務處說明，該案去年六月開工，預定後年三月完工，但至今年八月底僅施作了3.82%，進度嚴重落後達29.94%。處長黃儒新表示，廠商當初投標表示有能力及技術，得標後卻對於鋼板樁工項持續以市場缺貨、地質因素等理由，表示希望變更鋼板樁的規格及工法。

工務處表示，在工程落後期間，監造單位召開了44次會議，專案管理管單位也召開了57次會報及協調會等，協助釐清技術問題，廠商所提的疑義都經過設計單位說明並無不能施作的技術問題，當然也沒有如對方所說追加工程款的理由。

經費補助單位交通部公路總局也在今年五月到工地現勘指導，說明施作並無問題，廠商有允諾將於月底前施作完成一定數量的鋼板樁打設，但對各次會議及公路總局的承諾事項均未落實。

工務處強調，縣府依照契約規定通知限期改善進度落後情況，但屆期日時廠商仍然無改善，評估廠商能力及誠意，避免竣工遙遙無期、影響民眾利益，才決定終止契約。