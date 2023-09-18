遊艇故障 漂流到七美

高雄黃姓船長本月15日駕「崧瑋1號」遊艇出海釣魚，在高雄外海突失去動力，前天中午漂流至澎湖七美西南方約37浬海域，被陸籍漁船發現，協助拖帶、通報救援，澎湖海巡隊巡防艇抵達後接手救援，將遊艇拖回澎湖七美港檢修。

澎湖海巡隊前天中午12時許接獲報案，稱高雄籍「崧瑋1號」遊艇，於七美西南約37浬失去動力，由陸籍「閩獅漁07567號」漁船拖帶中，請求派艇救援，海巡隊立即派遣2艘巡防艇前往處理，到場發現「崧瑋1號」已被固定在陸籍漁船邊。

海巡隊表示，前天下午1時許抵達七美西南方37浬海域與「崧」船會合，船上僅有黃姓船長，黃自稱從台灣本島駕船出海釣魚，15日晚間6時許，因主機故障在高雄外海20浬處失去動力，手機無訊號，沿海流漂流至七美西南方約37浬，終遇到大陸漁船。

據了解，黃男當時已在海上漂流約18小時，見陸籍漁船經過趕緊求援，借用衛星電話撥打回家，由家屬通報海巡馳援；參與救援者指出，依前二天海流方向，黃若持續漂流，茫茫大海要搜尋很困難，在危急時刻碰到陸船馳援非常幸運。

海巡隊考量「崧瑋1號」噸位小，非澎湖籍船舶，無友船可協助，經黃簽緊急拖帶切結書後，將「崧」船順利拖進澎湖七美漁港維修。