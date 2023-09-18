高雄推環保旅宿 鼓勵業者響應

高雄市推動環保旅宿已有115家環保旅店、10家環保標章旅館，業者除設雨水回收、游泳池水循環利用系統，透過住房專案優惠、環保旅遊專案等方式鼓勵綠色旅遊，市府觀光局本月22日將辦第2場「推動環保旅宿說明會」，鼓勵更多旅宿業響應環保綠生活。

高雄翰品酒店協理許以玟表示，飯店永續環保推動分為治理、社會、環境三部分，包括推動綠色採購，實踐綠色消費，優先採用本地生產或有機食材，設節水、節能措施，不提供小瓶裝沐浴品及礦泉水，落實廢棄物減量，近年已多次獲公部門頒獎肯定。

許以玟說，飯店也透過專案帶旅客淨灘，讓更多人認識海洋、走入海洋、愛護海洋，並推出連住2晚以上，自備盥洗用品，享每日浮動房價再85折優惠。

高雄福容飯店整合行銷部副理連曉其說，公司2012年開始推環保旅宿，入宿者訂房時告知不用一次性備品，即可提供環保旅遊專案，不僅入住價優惠，還提供每人2小時免費自行車。

另飯店也設雨水回收、游泳池水循環利用、泳池水導入消防水源等環保設計。

陳姓遊客說，平時外出住宿已習慣自帶毛巾牙刷、盥洗用品，飯店提供綠色環保優惠，將更吸引她與家人選擇環保旅宿入住。

觀光局長高閔琳表示，高雄市現有115家環保旅店、10家環保標章旅館，其中翰品酒店高雄、承億酒店、洲際酒店3家取得金級認證，高雄福容大飯店獲銀級認證，將持續鼓勵更多旅宿業者加入環保行列，打造高雄為低碳旅遊城市。