公園遊戲場缺遮蔭 家長憂燙傷

高雄廣設公園與兒童遊戲場，但部分遊戲場遮蔭性不足，家長憂心孩子在酷熱環境遊戲中暑、燙傷，還我特色公園行動聯盟調查，國內9成受訪者認為戶外遊戲空間缺遮蔭，專家建議遊戲場規畫時，以南北向長條型規畫取代方圓，林蔭則在東西兩側；高市府公園處表示，公園或遊戲場遮蔭設計上以種植樹木為主，將持續於適當地點設遮陽設施或涼亭等提供遮蔭。

特公盟副理事長李玉華表示，特公盟對都市兒童戶外遊戲空間滿意度調查，在全國2467份有效問卷中，逾7成家長認為戶外遊戲空間愈來愈有趣，但9成認為戶外空間缺遮蔭，7成6希望加設遮蔭設備或種植大樹。

「高雄這呢熱，上午8、9點日頭就很大！」帶孫子到遊戲場玩的李阿嬤說，她在大太陽下摸金屬材質遊樂器材都覺得燙，何況是小朋友細皮嫩肉，希望多種樹。

市議員林智鴻表示，部分新兒童遊戲場位於重劃區，原地無大樹，綠蔭必須另植樹，要成蔭還需時間，建議規畫遊具時要有遮蔭設備。

森林城市協會理事長莊傑任表示，遊戲場遮蔭不足，酷熱環境可能導致兒童中暑、燙傷，新式兒童遊戲場雖然挑戰性與可玩性提升，但過多塑膠、水泥、金屬材質等人工規畫，讓都市兒童離自然愈來愈遠。

莊傑任說，林蔭遊戲場規畫應以小而分散取代大而集中，以長條型取代方圓型，場地應規畫南北向，場地東西兩側種植樹冠高大寬敞大喬木，既有大樹在公園，也要避免造成樹木傷害。

李玉華表示，國外許多國家遊具都以原木打造，鋪面沒有塑膠地墊，取而代之的是沙、草地、木屑、樹皮，也鼓勵在自然環境玩水、泥土、爬樹、撿拾石頭，創造兒童與自然互動遊戲體驗、感受自然美好。

高市府公園處主秘陳錦宏表示，現有遮陽設施不足，將檢討不影響遊戲場安全下增設遮陽設施。未來遊戲場遊具結構選用，除考量安全性須採用金屬，餘將多採用自然材質如沙、礫石、樹皮或木頭等，創造自然充滿綠蔭遊戲空間。