澎湖跳島101K自行車活動 近800名車友體驗魅力

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處「2023澎湖跳島101K自行車活動」，今天上午7時在風和日麗天候下，來自全台各地785名車友展開騎乘、挑戰自我，沿途欣賞美景與品嚐美食，大呼過癮。

「2023澎湖跳島101K自行車活動」，由行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、澎管處長許宗民、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、旅遊處副處長劉美凡、國民黨議員許國政與擔任活動代言人藝人姚黛瑋等人共同舉槍鳴笛啟動，姚黛瑋還親自參加101的跨島體驗，場面壯觀。

許宗民表示，澎湖海島獨特的海岸之美與美麗的人文地景，最適合騎乘自行車漫遊體驗，感謝今年這麼多車友前來跨島挑戰，每名車手可放慢腳步，在騎乘中好好欣賞海天美景魅力與品嚐美食，最重要須注意安全，順利完賽。

澎管處表示，今年澎湖跳島101K自行車活動，共計有國內外785名車友參加，是歷年來最多的1次，其中101K挑戰組有571名，比休閒組22K的214名還多，台灣本島共有563名跨海前來挑戰，其中以新北淡水古道鐵騎自行車隊31人最多，還有來自馬來西亞、菲律賓和日本等國5名車手也前來騎乘。

澎管處表示，澎湖跳島101K自行車活動，車友跨海澎湖體驗漫遊騎旅之後，亦可續攤帶著自行車搭船至澎湖東吉嶼、七美嶼、東西嶼坪、鐵砧嶼、頭巾嶼等離島「跳島」騎乘，欣賞澎湖不一樣的離島風情，未來還有「奇岩季-地質主題遊程」、「澎湖林投牽罟趣」、「傳統捕魚-擼魚栽」與「2023菊島澎湖跨海馬拉松賽事」，歡迎一起來體會澎湖不一樣的秋冬風情。