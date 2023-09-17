金門將55-64歲慰助金改發感恩釀 議員：解鈴還須繫鈴人

實施8年的「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲慰助金」政策，自今年中秋節起暫停發放，改發酒品，引起坊間熱議，對此，金門縣長陳福海表示，近年來縣府財政吃緊，55至64歲慰助金轉換為「感恩釀」的宗旨是盼能兼顧財政紀律，並保證鄉親們的福利不縮水。

縣府指出，「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金發放自治條例」於2015年2月13日公布施行，至今共計發放24節次，約有36萬人次受惠，合計新台幣43億元，現每節次約需發放2億元，預估2024年至2041年該慰助金尚有81億元需支出。

為保持縣庫水位及福利不減，金門縣政府修正自治條例，將慰助金改為酒品，該修正案已於今年7月24日經過金門縣議會三讀通過。

陳福海表示，55至64歲慰助金轉換為感恩釀的宗旨，是盼能兼顧財政紀律並保證鄉親們的福利不縮水，因此在「藏富於民」的原則上，換個思維改發放金門高粱酒替代。

據了解，由於感恩釀採熟陳老酒調配，口感與價值超乎預期，目前酒券的市場收購價為1萬3千元、1萬3500元不等，比原先的現金1萬2千元還多，初步已達成政策目標。

「解鈴還需繫鈴人」 金門縣議會副議長歐陽儀雄表示，當初這個政策是陳福海主導，如今在他手上終結或調整，他說，目前外面收購價是1萬3千元，比原本多1千，這樣對民眾沒損失，對縣庫的現金支出是有利，也增加金酒的收益，對金門而言是好事。