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屏東縣原住民族收穫節 周春米向族人報告三大喜訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府原民處舉辦原住民族聯合收穫節「收穫拿麼多」，昨與今天在屏東縣立體育館前草地辦理，今天還有精采的健康操比賽。記者劉星君／攝影
屏東縣府原民處舉辦原住民族聯合收穫節「收穫拿麼多」，昨與今天在屏東縣立體育館前草地辦理，今天還有精采的健康操比賽。記者劉星君／攝影

屏東縣府原民處舉辦原住民族聯合收穫節「收穫拿麼多」，昨與今天在屏東縣立體育館前草地辦理，今天還有健康操比賽，創造另一波高潮。屏東縣長周春米向部落族人報告，她上任以來推動三大重要原住民成果。

周春米表示，今年5月在新來義「部落之心」成立原住民就業服務中心。八月一日原住民日同樣在「部落之心」成立原住民族長照研發中心；第三個更是族人關心的禁伐補償金，屏東縣率先全國第一個推動原住民保留地禁伐補償線上申請，提供族人便利又有效率服務，申請速度加快、申請人數增多，今年預計將發出8億4000萬多元的補償金，族人在9月底前就可以收到。

每年7至9月的原鄉收穫祭，對原住民來說充滿感恩與喜悅，屏東縣政府從2017年起開辦全縣性聯合收穫節「收穫拿麼多」，凝聚部落族人的向心力，與縣民鄉親共享這塊土地上的豐收與美好，讓更多人感受屏東多元文化的力與美。

今年「收穫拿麼多」16日、17日在屏東縣立體育館前草地辦理，全縣九個原鄉、二個都市原住民協會共襄盛舉，排灣族、魯凱族、阿美族等上千名族人盛裝出席。副總統賴清德、縣長周春米、前縣長潘孟安都出席收穫節開幕。

收穫節首日，周春米現場頒發2023屏東縣原住民族終身成就獎及傑出成就獎，嘉勉 11位受獎人在文化、藝術、體育、教育等長期的奉獻與付出，並勉勵現場部落青年朋友們投入參與，未來承載部落文化傳承及承先啟後的重要大責。

更多活動資訊請至屏東縣政府原住民處官網查詢，或於臉書搜尋「屏東縣原住民族收穫節-收穫拿麼多」。

屏東縣府原民處舉辦原住民族聯合收穫節「收穫拿麼多」，副總統賴清德（右三）、縣長周春米（右四）、前縣長潘孟安（右二）等人一起參與千人圍舞。記者劉星君／攝影
屏東縣府原民處舉辦原住民族聯合收穫節「收穫拿麼多」，副總統賴清德（右三）、縣長周春米（右四）、前縣長潘孟安（右二）等人一起參與千人圍舞。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 原住民 周春米

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