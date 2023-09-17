高市眷村老舊 民團盼加速活化

高雄保存眷村面積逾80公頃、戶數超過1300戶，是全國保存眷村最大的城市，雖獨創「以住代護」模式，但受限於財源，修護趕不上毀壞速度，其中合群新城嚴重缺乏公設，民團殷盼加速活化，學者建議加入更多再生發展元素，打造「舊眷新村」共融成宜居聚落。

市府祕書長郭添貴15日率市府團隊說明左營眷村再造策略，吸引在地數十團體關注。居民反映眷舍修復速度趕不上毀壞速度，造成治安疑慮，鄰近合群新城近4000居民，公設嚴重缺乏，緯六路未拓寬，開發腳步慢。

郭添貴說，緯六路拓寬案勢在必行，市場修建及樹木盤點近期會執行，市府會從文化保存、都市防災、生態友善等面向加速眷村活化。

眷村再造總規畫師陳啟仁教授指出，左營海軍眷村2010年登錄為文化景觀，因應「新時代眷村」概念，應導入民間資源促成眷舍改建一步到位。除保存街廓紋理、防空洞、蓄水池、特色建物及老樹，另規畫公托、公幼、日照、多功能活動中心等公設。

眷村協會總幹事孟繁珩、舊城文化協會理事長郭吉清均希望市府引資加速改建左營眷村。高市公督盟理事長陳銘彬促建立在地發展基金。打狗文史再興會社理事長陳坤毅強調要確保環境品質與景觀和諧。城市森林協會理事長莊傑任期許眷舍盡可能原樣保存，並引進社宅基金修復活化。

文化局長王文翠說，眷村開發需經國防部同意，活化策略以公益為優先。