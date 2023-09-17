拒收禮券？金門縣聯社澄清

金門縣聯社傳出拒收更名前所發行的禮券，引發民眾不滿，縣聯社表示，近期有人拿大量「可疑」的禮券使用，才會將禮券拍照查核，引起誤會，從沒有拒收禮券，因為這幾年累積的偽禮券金額龐大，近期將會報警處理，交由警方釐清。

金門縣聯社理事主席楊肅藝表示，從前年起，就有人拿著「可疑」禮券來消費，有的禮券顏色怪怪的，有的禮券上的號碼根本沒紀錄，前2年累計有80幾萬的可疑禮券，但基於服務消費者，還是收下來，損失慘重。

楊肅藝透露，最近又有多人拿著大量可疑禮券，約5至8千來消費，收銀員察覺禮券怪怪，將禮券拍照查核，所有發售的禮券賣給誰、數量多少都有紀錄，經核對發現沒有銷售紀錄，懷疑有人偽造。

縣聯社日前召開社務會議並聲明，該社公開發行禮券，絕對繼續收受。由於近日發現疑似偽造禮券，為顧及4159員社員股東權益，即日起沒有疑慮的禮券，還是可正常使用，而有疑慮的禮券，將請他們提供聯繫方式，經查核無誤後即可使用。

消保官王晶英表示，該社主張某些在更名前發行的禮券可能是「偽禮券」，若禁止消費者使用，根據消費者保護法的規定，該社應就其主張事實負舉證責任，不能由消費者去承擔。依使用定型化契約，若違反其應記載或不得記載事項者，經主管機關限期改正而屆期不改正者，將處以3萬元以上，30萬元以下罰鍰。