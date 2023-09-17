聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒收禮券？金門縣聯社澄清

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣聯社傳出拒收更名前所發行的禮券，引發民眾不滿，縣聯社表示，近期有人拿大量「可疑」的禮券使用，才會將禮券拍照查核，引起誤會，從沒有拒收禮券，因為這幾年累積的偽禮券金額龐大，近期將會報警處理，交由警方釐清。

金門縣聯社理事主席楊肅藝表示，從前年起，就有人拿著「可疑」禮券來消費，有的禮券顏色怪怪的，有的禮券上的號碼根本沒紀錄，前2年累計有80幾萬的可疑禮券，但基於服務消費者，還是收下來，損失慘重。

楊肅藝透露，最近又有多人拿著大量可疑禮券，約5至8千來消費，收銀員察覺禮券怪怪，將禮券拍照查核，所有發售的禮券賣給誰、數量多少都有紀錄，經核對發現沒有銷售紀錄，懷疑有人偽造。

縣聯社日前召開社務會議並聲明，該社公開發行禮券，絕對繼續收受。由於近日發現疑似偽造禮券，為顧及4159員社員股東權益，即日起沒有疑慮的禮券，還是可正常使用，而有疑慮的禮券，將請他們提供聯繫方式，經查核無誤後即可使用。

消保官王晶英表示，該社主張某些在更名前發行的禮券可能是「偽禮券」，若禁止消費者使用，根據消費者保護法的規定，該社應就其主張事實負舉證責任，不能由消費者去承擔。依使用定型化契約，若違反其應記載或不得記載事項者，經主管機關限期改正而屆期不改正者，將處以3萬元以上，30萬元以下罰鍰。

禮券 金門 消保官

延伸閱讀

首惜廚師總決賽 金門縣、台北市代表分別奪魁

金門縣聯社拒收更名前禮券？業者：沒拒收只是查核

新住民周藝南投入防火宣導10載 當選全國防宣志工菁英

玩直播、導專利、引創投 金門創業好easy！

相關新聞

金門慰助金改發酒品 反應兩極

金門縣長陳福海2015年就任縣長時，在上任100天內，推出55至64歲慰助金政策，一年三節各發給1萬2000元，上路之初...

花錢大手大腳 金門不少蚊子館

金門早期是財政模範生，如今縣庫吃緊，有人形容「成也金酒、敗也金酒」。因為金酒這隻金雞母，厚實縣政財源，也因為口袋深，花錢...

拒收禮券？金門縣聯社澄清

金門縣聯社傳出拒收更名前所發行的禮券，引發民眾不滿，縣聯社表示，近期有人拿大量「可疑」的禮券使用，才會將禮券拍照查核，引...

高屏澎東千人淨灘 清出近3噸垃圾

響應國際淨灘日，林業保育署、墾管處等9團體與居民合作，分頭在高雄、屏東、台東及澎湖等地淨灘，清出身分證、木人樁、針孔等垃...

高市眷村老舊 民團盼加速活化

高雄保存眷村面積逾80公頃、戶數超過1300戶，是全國保存眷村最大的城市，雖獨創「以住代護」模式，但受限於財源，修護趕不...

巡迴偏鄉「台版移動城堡」今首度移師台中 小朋友好樂

素有「台版愛心移動城堡」的「何爺爺移動城堡」10年來巡迴南部偏逾500場，今首度移師台中，進駐台中市森林種籽托嬰中心「親...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦