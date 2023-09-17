花錢大手大腳 金門不少蚊子館

金門早期是財政模範生，如今縣庫吃緊，有人形容「成也金酒、敗也金酒」。因為金酒這隻金雞母，厚實縣政財源，也因為口袋深，花錢「大手大腳」，毫無節制，地方陸續出現許多「蚊子館」。

金門近年大肆興建社區活動中心，幾乎每個村都會要求要蓋一處活動中心，也被中央質疑過度集中，且配置不均，截至2023年3月底，社區活動中心已啟用者42棟建物，尚在施工或已完工尚未取得使照有17棟建物，合計59棟，各活動中心服務居民數一年523至9183人次不等，部分活動中心，一天使用人次不到2人。

坐落在金沙鎮金沙水庫附近的文化園區，曾被稱為是金門最大的「蚊子館」，2001年12月19日動工興建，當時斥資新台幣6億7000多萬元，因工程延宕遭監察院糾正，後來縣府追加預算到8億多，直到2010年9月文化局部分單位進駐，2010年12月25日「歷史民俗博物館」開館，近年仰賴舉辦親子活動撐場。

目前金門地區有不少遭閒置、使用率不佳的公共設施；像太武山區的「太武發電廠」於民國56年啟用，鄰近擎天廳，為全島首座在花崗岩開挖的坑道電廠，後來隨水頭塔山大電廠啟用，在2001年10月停止發電迄今。

為活化此地，縣府曾規畫電廠變身「電力博物館」，透過5次標案、花費逾4800萬元，但至今從未啟用過，被批是改造不成反淪為錢坑。

「西洪二營區」過去就是一個砲兵陣地，多年前活化利用成為漆彈活動場地，為了能順利重新啟動，使地區閒置的營區活化再利用，前後共開過4次標案，總花費5000萬元以上。然而現在的「西洪二營區」乏人問津，使用率低。