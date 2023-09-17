金門慰助金改發酒品 反應兩極

金門縣長陳福海2015年就任縣長時，在上任100天內，推出55至64歲慰助金政策，一年三節各發給1萬2000元，上路之初一度引發關注，8年來燒掉43億；縣府決定不玩了，今年中秋節起暫停發放現金，改發酒品；民眾反應兩極。

這項金門獨步全國的社會福利政策，源於陳福海任立委時開出「55歲年金」競選支票；當縣長後，「年金」說法主要考量金門民眾過去在16歲時，由國軍強制徵召參加民防自衛隊員訓練的犧牲奉獻。但考量縣庫財源吃緊，陳福海去年回鍋主政後便思考喊停，今年決定自中秋節起暫停發現金，改發酒品。

政策一出，有人覺得早點喊停是務實作法；有人認為酒不如現金好用，換成酒還是由縣庫支出，換湯不換藥，多數縣民家中藏酒都多。

縣議員董森堡批陳福海當年執行這項現金福利，嚴重拖累金門財政，接任的前縣長楊鎮浯沒及時止血，停止錯誤政策也難辭其咎。董也說，這項錢坑政策已發放8年、24節次，發放達36萬人次，發出累計新台幣43億，若持續發，2024至2041年預計要再發出新台幣81億，以金門現有財政狀況， 根本無力負荷。

董森堡雖肯定陳福海調整政策方向，但福利政策易放難收，須謀定而後動。陳福海表示，近年縣府財政吃緊，55至64歲慰助金轉換為「感恩釀」，是盼能兼顧財政紀律並保證鄉親的福利不縮水。

金門縣府統計，2015年起縣府歲入歲出決算就出現3億元以上的短絀金額，2019年至2021年縣府短絀更高達59.29億元，鉅額差短讓縣府財政愈來愈吃緊。另外，金門縣的資本門預算，中央補助比率僅有36.51%至55.33%。

董森堡指出，金門過去因金酒公司營運狀況不錯，歷任縣長大開社福支票，遭中央點名該檢討的包括55歲至64歲三節慰助金、歷經戰地軍管時期老人慰助金，指2項慰助金未設排富條款，且屬地方自辦福利措施，成為中央近年扣減縣府一般性補助款的主因。

台北大學公行系教授張四明說，陳福海這次回鍋主政撤銷福利支出，應是發現慰助金對財政的衝擊可觀，且過於冒進，才會改以「開源節流、永續財政」為財務施政的願景，關鍵是應該回頭檢視慰助金改發金酒後，是否真能達到財政節流，若只是換湯不換藥，非金門人之福。