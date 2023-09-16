金門烏坵鄉鄉長補選 蔡金照61票當選鄉長

金門縣烏坵鄉第11屆鄉長補選今天舉行投票，投票結果選舉人數566人，投票人數71人，投票率12.19%，此次補選共計2位候選人蔡金照及陳志璿參選，由64歲無黨籍蔡金照獲61票當選鄉長，並預計於9月底就任。蔡金照在受訪時表示，上任後要積極將烏坵建設起來，走出一條路，不然烏坵沒活路。

金門選委會表示，去年底金門縣五合一地方選舉，烏坵鄉第11屆鄉長由蔡燕明當選，但蔡燕明因個人因素於就職當日，經金門縣政府核准自112年6月28日起生效，並函請金門選委會啟動補選程序，金門縣選舉委員會依地方制度法第82條第4項規定，於3個月內完成補選，並於今日舉行補選投開票。

據了解，蔡金照曾任4屆鄉民代表，曾出任過烏坵鄉代會主席、副主席，此次首次轉換跑道參選鄉長，就以壓倒性的61票，大勝對手陳志璿的6票。

新科烏坵鄉長蔡金照表示，上任後首要任務就是要幫烏坵走出去，他說，一定要積極建設烏坵，包括交通、房子老舊等問題，都要想辦法解決，將烏坵建設起來，要走出一條路，不然烏坵沒活路。