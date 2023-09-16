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高市尾南、瑞吉2里長補選 李志強、游國文當選

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市旗山區瑞吉里長今日補選。記者王昭月／翻攝
高雄市旗山區瑞吉里長今日補選。記者王昭月／翻攝

高雄左營區尾南里及旗山區瑞吉里今天舉行里長補選，開票結果，分別由李志強以285票及游國文以535票勝選，高市選委會指當選人名單會提報委員會審議過後，依法仿9月22日公告。

高市選委會表示，第4屆左營區尾南里、旗山區瑞吉里里長補選今早8點起投票，至下午5點順利完成開票統計。

開票結果，左營區尾南里候選人1號余俊賢64票；2號李志強285票，投票率為54.27％；旗山區瑞吉里候選人得票數1號游國文535票；2號陳文村420票；3號薛俊炫59票，投票率為53.97％。

高市民政局表示，左營尾南里現任里長余建明及旗山瑞吉里長游俊樺，均因7月間因病逝世，因此進行補選。另美濃龍肚里長邱連發於9月4日以書面請辭，灣內里長9月10日逝世，將再擇期補選。

投票率 選委會

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