金門阿公阿嬤歌唱賽登場熱鬧滾滾 宛如金曲盛會

金門縣政府連續數年舉辦「阿公阿嬤歌唱」比賽，讓長者以歌會友，這場最受長輩期待的歌唱比賽，今天在金門縣社會福利館盛大舉辦，不少長者都盛裝赴會，只見阿公穿上西裝，戴上紳士帽，有阿嬤則是一襲亮片裝，看起來都超時髦，演唱歌曲也架勢十足，現場彷彿是阿公阿嬤的金曲盛會，相當有趣。

這場堪稱金門地區阿公阿嬤界金曲獎的歌唱比賽，在上午9點開始登場，今年報名情形相關踴躍，共有63人報名參賽，多位長者都是比賽的熟面孔，部分長輩更是全家總動員陪伴參加，現場不時傳出熱烈的掌聲與歡呼，老幼同樂，熱鬧不已。

為了這場盛會，不少阿公阿嬤都精心裝扮，只為了在台上留下最美的身影，舞台上有的阿公穿上西裝、戴起紳士帽，唱到忘我處，還會跟著擺出手勢與載歌載舞，相當有趣；阿嬤有的身著旗袍登台，也有穿著一襲亮片裝登場的美魔女，彷彿在星光大道上華麗走秀。

經過長達5個多小時的比賽，最後分組依參加人數評選出前3名、數名優勝與特殊獎項，國語組冠軍由金寧鄉許乃義奪得，台語組則是金城鎮黃文良摘冠。

其他名次各為，國語組第一名許乃義、第二名呂水木、第三名翁玉，優勝3名分別是莊翠雪、陳嫈嫈、楊彩密；台語組第一名黃文良、第二名陳明進、第三名陳德泉、第四名鄭大明，優勝3名分別是吳再興、黃招治、董華南。

另頒發六個特殊獎項，獲獎者包括最佳造型獎蔡明治、最佳台風獎翁明堆、最佳勇氣獎陳增約、最佳人氣獎董耀樂、最佳精神獎王黎華、特別獎莊友盛。除了比賽成績優異者獲得豐富獎金，社會處也為所有參賽者準備紀念禮品1份。