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高雄眷村修護趕不上毀壞速度 民團籲加速活化

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
左營海軍眷村居民指出，修護速度趕不及毀壞速度。記者卜敏正／攝影
左營海軍眷村居民指出，修護速度趕不及毀壞速度。記者卜敏正／攝影

高雄保存眷村面積逾80公頃、戶數超過1300戶，是全國保存眷村最大的城市，雖獨創「以住代護」模式，但受限於財源，修護趕不上毀壞速度，其中合群新城嚴重缺乏公設，民團殷盼加速活化，學者建議加入更多再生發展的元素，打造「舊眷新村」的宜居聚落。

高雄市長陳其邁去年底參加左營眷村活動，看到數百戶眷舍損壞嚴重，當場要求以最大程度保留文化景觀，融入生活機能，推動活化再生。市府祕書長郭添貴15日率市府團隊說明左營眷村再造策略，吸引在地數十團體關注，討論熱烈。

擔任眷村再造總規劃師的陳啟仁教授指，左營海軍眷村2010年登錄為文化景觀，整體環境顯著改變，但因應「新時代眷村」概念，應導入民間資源促成眷舍改建一步到位。除保存街廓紋理、防空洞、蓄水池、特色建物及老樹，另規畫公托、公幼、日照、多功能活動中心等公設，形成舊眷新村共融的宜居聚絡。

在地多數居民反映眷舍修復速度趕不上毀壞速度，造成治安疑慮，鄰近合群新城近4000居民，公設卻嚴重缺乏，居民賴以通行的緯六路也未拓寬，開發腳步慢。

眷村協會總幹事孟繁珩、舊城文化協會理事長郭吉清均希望市府引資加速改建左營眷村，高市公盟盟理事長陳銘彬促建立在地發展基金，發展觀光。打狗文史再興會社理事長陳坤毅強調要確保環境品質與景觀和諧。城市森林協理事長莊傑任期許眷舍盡可能原樣保存，並引進社宅基金修復活化。

文化局長王文翠說，眷村開發需經國防部同意，文化局會盡力洽談，活化策略則以公益為優先。市府祕書長郭添貴表示，在地緯六路拓寬案勢在必行，市場修建及樹木盤點近期會執行，市府會從文化保存、都市防災、生態友善等面向加速眷村活化。

左營海軍眷村居民指出，合群新城近4000人，公共設施重不足。記者卜敏正／攝影
左營海軍眷村居民指出，合群新城近4000人，公共設施重不足。記者卜敏正／攝影
左營眷村在地里長、里民指應藉由改造眷村機會，引進資源，補足公共設施。記者王昭月／翻攝
左營眷村在地里長、里民指應藉由改造眷村機會，引進資源，補足公共設施。記者王昭月／翻攝

眷村 文化局 陳其邁 國防部

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