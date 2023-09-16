高雄眷村修護趕不上毀壞速度 民團籲加速活化

高雄保存眷村面積逾80公頃、戶數超過1300戶，是全國保存眷村最大的城市，雖獨創「以住代護」模式，但受限於財源，修護趕不上毀壞速度，其中合群新城嚴重缺乏公設，民團殷盼加速活化，學者建議加入更多再生發展的元素，打造「舊眷新村」的宜居聚落。

高雄市長陳其邁去年底參加左營眷村活動，看到數百戶眷舍損壞嚴重，當場要求以最大程度保留文化景觀，融入生活機能，推動活化再生。市府祕書長郭添貴15日率市府團隊說明左營眷村再造策略，吸引在地數十團體關注，討論熱烈。

擔任眷村再造總規劃師的陳啟仁教授指，左營海軍眷村2010年登錄為文化景觀，整體環境顯著改變，但因應「新時代眷村」概念，應導入民間資源促成眷舍改建一步到位。除保存街廓紋理、防空洞、蓄水池、特色建物及老樹，另規畫公托、公幼、日照、多功能活動中心等公設，形成舊眷新村共融的宜居聚絡。

在地多數居民反映眷舍修復速度趕不上毀壞速度，造成治安疑慮，鄰近合群新城近4000居民，公設卻嚴重缺乏，居民賴以通行的緯六路也未拓寬，開發腳步慢。

眷村協會總幹事孟繁珩、舊城文化協會理事長郭吉清均希望市府引資加速改建左營眷村，高市公盟盟理事長陳銘彬促建立在地發展基金，發展觀光。打狗文史再興會社理事長陳坤毅強調要確保環境品質與景觀和諧。城市森林協理事長莊傑任期許眷舍盡可能原樣保存，並引進社宅基金修復活化。