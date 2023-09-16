金門縣聯社拒收更名前禮券？業者：沒拒收只是查核

金門縣政府機關學校聯合員工消費合作社(簡稱縣聯社)日前傳出拒收該社更名前所發行的禮券，對此，金門縣聯社表示，因近期陸續有人拿了大量「可疑」的禮券，他們才會請民眾將禮券給他們拍照查核，可能過程耽誤一些時間，才會引起誤會，縣聯社強調，從來沒有拒收過禮券，對於沒有疑慮的禮券，還是會正常使用，而部分有疑慮的禮券，絕對會盡最大的服務，循正當管道尋求協助。

金門縣聯社理事主席楊肅藝表示，針對有民眾拿著金門縣機關學校聯合員工消費合作社過去以「金門縣政府暨所屬機關學校聯合員工消費合作社」名義發行禮券，前往他們商店消費時卻遭到拒絕一事，他認為都是烏龍爆料，他透露，從前年起，就有人拿著「可疑」禮券來消費，有的是禮券顏色怪怪的，有的是禮券上面的登記號碼沒連號，甚至是沒登記銷售紀錄的，他說，單單前2年就有將近80幾萬的可疑禮券，但他們基於服務消費者，還是收下來。

楊肅藝透露，最近有2批人拿著大量的禮券，數量大概有5千多元到1萬不等，前來消費，收銀員察覺禮券的顏色有異，於是將禮券拍照查核，他說，縣聯社所有發售的禮券，賣給誰、數量多少都有紀錄在冊，結果他們一核對，竟然沒有銷售紀錄，再加上先前公司曾經有失竊，才讓他們再三查核確認，沒想到引起民眾誤會。

眼見類似的事件越來越多，有的禮券上面的字根本全都錯了，真的很離譜，所以縣聯社在14日下午17點召開社務會議，經過1個小時的開會研商，發出聲明表示，該社公開發行「有限責任金門縣機關學校聯合員工消費合作社」禮卷，本於企業責任，消費者權益，絕對繼續收受。由於近日發現非上述該社名稱禮卷異常擠兌，且經查核並非胎社發行有案禮卷，出現疑似「偽造」禮卷，造成該社極大損失，為顧及4159員社員股東權益，自即日起對於非上述該社公開發行「有限責任金門縣機關學校聯合員工消費合作社」禮卷，有必要做進一步的審視檢驗。