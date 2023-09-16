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全國教師研習澎湖舉行 陳光復勉用愛心陪伴學生

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖縣陳光復今天在全國教師專業成長研習活動表示，教育是「百年樹人」的事業，有賴優秀的教育園丁來培養，期勉教職員營造優質環境，用愛心陪伴學生成長，營造友善的校園環境。

112年度教師專業成長研習活動「夢的N次方多元工作坊」，今明2天在馬公元泰飯店舉行，國教署副署長許麗娟主持，教育部長潘文忠以影片向與會各縣市教師致詞，並表揚教師呂金川等7名實踐家，近100名各縣市教師與會，馬公文澳國小進行國中小國文、英文、數學、社會、自然、藝術、閱讀、特殊教育及數位等13個班別的教學課程，增進教師們教學概念及實作能力，與會者受益良多。

陳光復表示，教師肩負教育孩子的使命，必須運用更多元的學習策略，引導學生有效學習，除了知識與技能之外，還要培養學生的素養，期盼透過專業成長研習，增長教師的專業知能並應用在教學現場，提升學生學習效能。

澎湖縣教育處表示，「夢的N次方多元工作坊」是全國性的教師專業成長研習，由教育部國教署委託辦理，2天研習中，安排多名講師主講「我的108課綱有效教學策略」、「國際教學Χ資訊融入實作」與「特教線上測驗製作及文軟體應用研習」等分享，教學互長，共同為學生教育提供能量。

教師 澎湖縣 馬公 陳光復 108課綱

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