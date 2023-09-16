看見台灣10周年攝影巡迴展 齊柏林遺作再次感動台灣

已故空拍大師齊柏林首部長篇紀錄片「看見台灣」上映已10年，齊柏林基金會近期啟動10周年攝影巡迴展，今日揭幕的高雄場次展至10月3日，邀民眾透過橫跨25年心血自高空鳥瞰土地的真實影像，認識台灣的過去與現在。齊柏林之子齊廷洹盼父親遺下60萬張影像，能夠在全台展覽，讓大家透過影像找到自己家中的樣子。

「看見台灣10周年攝影巡迴展」高雄場今起在駁二藝術特區B3、B4倉庫登場，應邀出席的高市長陳其邁說，當年「看見台灣」紀錄片在高雄巨蛋首映，隔年市府買下公播版，提供學生教學使用，10年前看到美麗的哀愁，10年後看到信念與夢想的實踐。齊柏林導的影像帶來許多震撼，也讓人看到美麗台灣面臨的環境挑戰，啟動對環境運動的關心，「感謝齊導透過鳥瞰台灣的鏡頭，留下美麗與不一樣的台灣」。

「看見台灣」10周年攝影巡迴展從已故導演齊柏林過去拍攝的60萬張影像，擷取精華展出，以山、河、海、城市、人為策展軸線，規劃3大展區。入口搭配悠揚琴音播放10周年精華影片，帶大家跟著齊導空拍視角，飛「閱」台灣，高雄展至10月3日，開放免費入場，11點、14點、16點提供定時導覽。

看見・齊柏林基金會董事長歐晉德憶起當年打造高速公路時找齊柏林導演空拍記錄，意外自高空看到台灣得天獨厚的美麗，及不經意被劃下的一些傷痕。他指當年齊導看到河川早、午、晚各一顏色，農田用上游填埋垃圾的汙水灌溉種稻，激起各界守護台灣的精神，儘管齊導不幸離世，但盼他愛護台灣的精神得以延續，帶來台灣改變的力量。