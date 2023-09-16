快訊

直播／神隱五天！農業部長陳吉仲下午2時主持記者會「公布專案進口雞蛋流向」

首位律師出任8年大法官 黃虹霞卸任前暢聊所見所思

影／國1北向4車連環事故 自小客遭聯結車壓扁成廢鐵「傷亡不明」

金門房仲業者做公益 捐贈200份麥當勞套餐給家扶兒童

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
東森房屋金門加盟店店長樊志恒（左三）與金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙指導工作人員，將餐點排列整齊，方便發送給小朋友。記者蔡家蓁／攝影
東森房屋金門加盟店店長樊志恒（左三）與金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙指導工作人員，將餐點排列整齊，方便發送給小朋友。記者蔡家蓁／攝影

繼去年邀請台灣友人捐贈240盒的肯德基蛋塔，送給金門家扶的的受扶助孩童，金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙今天邀請東森房屋金門加盟店，捐贈200份的麥當勞炸雞套餐給家扶中心，由店長樊志恒代表金門東森房屋，贈送給金門家扶中心的孩童，讓他們提前過一個難忘的中秋佳節。

「太棒了，我等著吃薯條、還有漢堡」得知今天中午有善心人士要捐贈麥當勞套餐，家扶中心的受扶助兒童10點多就有人到場等候，連社工都說，很少看到這麼踴躍的情況，可見麥當勞真的魅力無法擋。

金門家扶中心的社工們在中午11點40分左右將熱騰騰的炸雞漢堡套餐送到家扶，小朋友都超開心的，只見小朋友很有秩序的排隊等著領餐，樊志恒、楊肅謙主委與金門家扶中心扶幼委員會委員李淑賢等人則一起分送愛心套餐，拿到套餐的那一刻，小朋友都笑的很滿足。

據了解，此次愛心贈餐活動的是由東森房屋金門加盟店店長，同時也是瑞合盛建設公司負責人樊志恒所響應，他說，自己也有一個念國中的兒子，知道小朋友都最愛吃麥當勞，所以特別跟楊肅謙主委說，想請家扶的孩子吃麥當勞，做一場有意義的關懷弱勢兒童的公益活動。

楊肅謙表示，自從今年7月金門首間麥當勞開業，幾乎每天都是門庭若市，顧客大排長龍非常熱鬧，不少家扶中心家庭的孩童們，也相當期盼，但限於經濟能力和時間的條件限制之下，多數家扶中心的孩童們，都只能望而興嘆，今年在金門東森房屋愛心大放送下，讓小朋友都可以吃到盼望許久的麥當勞套餐。

他也透露，原本家扶是跟麥當勞協調，看是否能分批帶小朋友到店裡用餐，但麥當勞以店內空間不足為由拒絕了，讓小朋友有點失望，不過當看到套餐在眼前，也就瞬間忘了。每一位參與活動的來賓們，也都感染到兒童喜悅的氣氛。

東森房屋金門加盟店店長樊志恒今天捐贈200份的麥當勞炸雞套餐給金門家扶中心，小朋友開心合影。記者蔡家蓁／攝影
東森房屋金門加盟店店長樊志恒今天捐贈200份的麥當勞炸雞套餐給金門家扶中心，小朋友開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心的小朋友領取到熱騰騰的麥當勞炸雞套餐，都相當開心滿足。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心的小朋友領取到熱騰騰的麥當勞炸雞套餐，都相當開心滿足。記者蔡家蓁／攝影
東森房屋金門加盟店店長樊志恒（右）與金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙，兩人在受訪時都很開心能幫孩子圓夢，讓他們吃到熱騰騰的麥當勞套餐。記者蔡家蓁／攝影
東森房屋金門加盟店店長樊志恒（右）與金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙，兩人在受訪時都很開心能幫孩子圓夢，讓他們吃到熱騰騰的麥當勞套餐。記者蔡家蓁／攝影
東森房屋金門加盟店店長樊志恒，將熱騰騰的麥當勞炸雞套餐交給小朋友，小朋友都超開心的。記者蔡家蓁／攝影
東森房屋金門加盟店店長樊志恒，將熱騰騰的麥當勞炸雞套餐交給小朋友，小朋友都超開心的。記者蔡家蓁／攝影

金門 麥當勞 家扶中心

延伸閱讀

玩直播、導專利、引創投 金門創業好easy！

爽吃麥當勞2人餐只要49？一頁式詐騙害他大失血5077元

重大變革！全美麥當勞將在2032年前 取消飲料自助吧

大陸國務院提「金廈同城生活圈」金門縣長陳福海回應了

相關新聞

千人淨灘清出垃圾2847公斤 無奇不有 木人樁、身分證

每年9月第三周星期六是國際淨灘日，林業保育署屏東分署、嘉義分署、墾管處等9個機關與在地社區居民攜手合作，在屏東車城海口、...

高雄昨晚雷雨 棧貳庫空調管線排水不及「水就像瀑布一樣傾瀉」

高雄市區昨晚下起大雷雨，內有數十個文創與餐飲品牌進駐的熱門打卡景點棧貳庫，商場內部的冷氣管道竟突然漏水，目擊者說，先聽到...

新住民周藝南投入防火宣導10載 當選全國防宣志工菁英

來自中國大陸的新住民周藝南在102年加入消防局防宣志工的大家庭，日前金門縣消防局推薦她參加內政部消防署甄選，從眾多競爭者...

屏東釀醬生活節登場 「食釀‧釀時」認識經典好醬

屏東的釀醬物產豐富多元，有醬油、醬料、醬菜、醃菜、豆鼓、果醋、味噌等，每家業者擁有獨特的風格與味道，為了推廣屏東釀醬文化...

高雄、台南YouBike跨境串聯 共同生活圈租還免困擾

為響應922世界無車日，台南市政府交通局、高雄市政府交通局、自行車新文化基金會及微笑單車股份有限公司，今日上午辦理「南高...

南、高兩市交通局響應世界無車日 200多民眾騎YouBike會師黃金海岸

高雄YouBike 2.0啟用已滿3年，台南市也在今年導入YouBike 2.0公共自行車服務，兩市交通局合作響應世界無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦