金門房仲業者做公益 捐贈200份麥當勞套餐給家扶兒童

繼去年邀請台灣友人捐贈240盒的肯德基蛋塔，送給金門家扶的的受扶助孩童，金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙今天邀請東森房屋金門加盟店，捐贈200份的麥當勞炸雞套餐給家扶中心，由店長樊志恒代表金門東森房屋，贈送給金門家扶中心的孩童，讓他們提前過一個難忘的中秋佳節。

「太棒了，我等著吃薯條、還有漢堡」得知今天中午有善心人士要捐贈麥當勞套餐，家扶中心的受扶助兒童10點多就有人到場等候，連社工都說，很少看到這麼踴躍的情況，可見麥當勞真的魅力無法擋。

金門家扶中心的社工們在中午11點40分左右將熱騰騰的炸雞漢堡套餐送到家扶，小朋友都超開心的，只見小朋友很有秩序的排隊等著領餐，樊志恒、楊肅謙主委與金門家扶中心扶幼委員會委員李淑賢等人則一起分送愛心套餐，拿到套餐的那一刻，小朋友都笑的很滿足。

據了解，此次愛心贈餐活動的是由東森房屋金門加盟店店長，同時也是瑞合盛建設公司負責人樊志恒所響應，他說，自己也有一個念國中的兒子，知道小朋友都最愛吃麥當勞，所以特別跟楊肅謙主委說，想請家扶的孩子吃麥當勞，做一場有意義的關懷弱勢兒童的公益活動。

楊肅謙表示，自從今年7月金門首間麥當勞開業，幾乎每天都是門庭若市，顧客大排長龍非常熱鬧，不少家扶中心家庭的孩童們，也相當期盼，但限於經濟能力和時間的條件限制之下，多數家扶中心的孩童們，都只能望而興嘆，今年在金門東森房屋愛心大放送下，讓小朋友都可以吃到盼望許久的麥當勞套餐。